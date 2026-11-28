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Cesc Fabregas ha elogiado a Nico Paz como una «mezcla maravillosa» de talento y físico, y ha destacado la progresión del joven en el Como. El técnico español también ha reconocido que sus promesas suelen ver al club de la Serie A como un trampolín hacia los clubes más grandes del mundo.

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Talento natural frente a una formación que crea robots

El entrenador del Como, Fabregas, ha advertido sobre el rumbo que está tomando la formación de futbolistas. A su juicio, un exceso de instrucciones puede frenar el talento natural de las promesas más brillantes. Al hablar de la rápida progresión de Paz, el excentrocampista del Arsenal y el Barcelona subrayó que algunos jugadores tienen una comprensión intuitiva del fútbol que no se puede enseñar en los entrenamientos.

«Hoy en día corremos el riesgo de crear robots, algo que ayuda a cierto tipo de jugador. Sin embargo, con Nico Paz, saber que puede tomar la decisión adecuada para ganar o marcar la diferencia ayuda mucho», explicó Fabregas el sábado en rueda de prensa, antes del partido del Como en casa contra la Juventus del domingo. El Como llega al encuentro quinto en la clasificación de la Serie A con 26 puntos, seis menos que el líder, la Lazio.

«Esto no es gracias a mi trabajo. Solo hemos intentado ayudarle con su mentalidad y su regularidad, pero tener a un número 10 que defiende como él, o a un número 9 como Tasos Douvikas, que puede ayudar en defensa, es especial. Estamos muy contentos con Nico Paz y todo el mérito es suyo», afirmó.

La mezcla perfecta de cualidades

Paz se ha convertido en la pieza más valiosa del proyecto del Como desde que llegó procedente de la cantera del Real Madrid, inicialmente mediante un acuerdo de copropiedad. El club de la Serie A pagó 60 millones de euros para adquirir el 50 % restante de sus derechos durante el verano, aunque el Real Madrid conserva una opción para volver a fichar al jugador de 22 años por 80 millones de euros en junio de 2027.

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«Nico es físico y talento, visión y mentalidad», añadió Fabregas. «Es una mezcla maravillosa. Su madre y su padre hicieron un gran trabajo. Yo jugaba en su posición, así que me gusta hablar con él y averiguar si ve las mismas cosas que yo. A veces creo que ni siquiera hace falta enseñar a los jugadores a moverse o a controlar el balón; se trata más bien de táctica. Lo mejor de Nico Paz es que no piensa en ello, simplemente hace lo correcto».

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Un trampolín hacia la élite

Aunque el Como ha protagonizado una trayectoria notable hasta llegar a la Serie A y la Champions League, su campaña europea ha sido especialmente destacada esta temporada . En su primera participación en la competición, el equipo de Fabregas ocupa el tercer puesto de la clasificación de la fase liga con 12 puntos tras cinco jornadas. Sin embargo, el técnico mantiene los pies en la tierra respecto al lugar del club en la jerarquía europea.

«Un jugador joven es como una esponja: absorbe conocimientos», señaló el español al hablar del desarrollo de su plantilla. « El Como no es la cima de sus carreras ; quieren ir al Manchester City o a la Juventus. Escuchan, siempre quieren encontrar espacios, son muy intuitivos y hacen muchas preguntas. Aquí tenemos una actitud seria y profesional, incluso cuando los jugadores son jóvenes».

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Aceptar las salidas inevitables

«Cuando estén preparados para volar y el Como ya no entre en sus planes, será el momento de dejarles marchar y ficharemos a otros», concluyó Fabregas.

Por ahora, Paz sigue siendo la figura central de un equipo que continúa rindiendo por encima de lo esperado en Italia y en el continente. El jugador de 22 años ha demostrado su importancia con seis goles y ocho asistencias en 16 partidos en todas las competiciones esta temporada, una prueba de que el talento natural aún tiene cabida en un fútbol cada vez más estructurado.