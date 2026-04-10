Correia llega a un acuerdo de principio con su nuevo club y se bate el récord de traspasos

Anthony Correia, actual técnico del Telstar, sucederá a Ron Jans en el FC Utrecht. Ya hay un acuerdo de principio para un contrato de varios años. Este fin de semana, Correia visitará al Utrecht con su equipo.

Tras el encuentro del sábado, FC Utrecht negociará con Telstar la cláusula de rescisión del técnico, cuyo contrato vence en 2027.

Telstar podría recibir la mayor indemnización de su historia: el récord actual es de 1996, cuando vendieron al defensa Arjan de Zeeuw al Barnsley por 375 000 euros.

Correia admitió en ESPN que ha habido contacto con el FC Utrecht. «Espero que cualquiera con dos dedos de frente se dé cuenta de que mi prioridad está en el Telstar. Me hacen una pregunta y yo respondo con sinceridad. Cómo se interprete eso es cosa de cada uno», explicó al Haarlems Dagblad.

“No me arrepiento de haber dicho a ESPN que tomé un café con el FC Utrecht. Sé que, tras una pregunta así, la gente especula y surgen dudas. Si respondemos con sinceridad, luego no tenemos que pensarlo dos veces”, subraya el futuro técnico del FC Utrecht.

Correia define al FC Utrecht como «un club estupendo». «No tengo por qué mentir. Solo me dedico a hacer que el Telstar mejore cada día. Sé que es parte del trabajo, pero a veces le damos demasiada importancia. Eso no me gusta».

Gert Kruys, exjugador del FC Utrecht, reveló el viernes en el programa «De Voetbalkantine» de ESPN que Correia lidera la lista de candidatos. «Tengo la impresión de que está en primera posición», afirma Kruys padre. «Leo y oigo de todo, incluso dentro del estadio».

«Es uno de los mejores candidatos, un chico de la nueva generación que lo está haciendo muy bien en el Telstar», afirma Kruys, que ve con buenos ojos su llegada. Rick Kruys (FC Volendam) y Paul Simonis (sin club) también eran opciones sólidas, pero Correia parece el sucesor de Jans.