Corinthians vs Cruzeiro, Copa de Brasil: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Corinthians y Cruzeiro se enfrentan este sábado 14 de diciembre a las 18:00 locales, en el Neo Química Arena, por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil 2025. El Timao tomó ventaja a media semana de 1-0 en la serie y buscará hacerse fuerte como local para conseguir el pase a la final.

El ganador de esta serie, se verá las caras con el vencedor de la llave entre el Fluminense y Vasco Da Gama por el título de la competencia.

Cómo ver Corinhtians vs Cruzeiro, Copa de Brasil: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tendrá transmisión ni en España ni en Estados Unidos, mientras que en México se podrá ver por ESPN 2 y Disney+ Premium y en Sudamérica se podrá seguir en DGO y DSports.

Noticias y posibles alineaciones

Tras ganar la ida en Mineirão por 1-0, el Corinthians regresa al campo con la ventaja del empate para avanzar a la final de la Copa do Brasil. En busca de su cuarto título del torneo, el Timão eliminó al Novorizontino en tercera ronda con un marcador global de 2-0, a su rival Palmeiras en octavos de final con un marcador global de 3-0 y al Athletico-PR en cuartos de final, también con un marcador global de 3-0.

Por otro lado, el Cruzeiro necesita ganar por al menos dos goles para llegar a la final. Si gana por un solo gol, la eliminatoria se decidirá en penales. El equipo más laureado del torneo, con seis títulos, el Cruzeiro llegó a semifinales tras eliminar al Vila Nova en tercera ronda con un marcador global de 5-0, al CRB en octavos de final con un marcador global de 2-0 y a su rival Atlético-MG en cuartos de final con un marcador global de 4-0.

Luego se enfrentará al ganador del partido entre Fluminense y Vasco en la otra semifinal. La decisión está prevista para el 17 y el 21 de diciembre.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo y Breno Bidon; Memphis Depay y Yuri Alberto.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Walace (Matheus Henrique) y Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge y Arroyo (Sinisterra).

Bajas

Corinthians

Sin bajas confirmadas.

Cruzeiro

Lucas Romero cumplirá suspensión, mientras que Fagner, por cuestión contractual, es baja.

¿Cuándo es?

Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025

domingo, 14 de diciembre de 2025 Hora: 22:00 horas (España), 15:00 horas (México), 18:00 horas (Argentina) y 16:00 horas (Este de Estados Unidos)

22:00 horas (España), 15:00 horas (México), 18:00 horas (Argentina) y 16:00 horas (Este de Estados Unidos) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Reciente retrospectiva

Últimos enfrentamientos directos

En 90 partidos disputados entre los equipos, el Corinthians suma 36 victorias, contra 32 del Cruzeiro, además de 22 empates.

