Corea del Sur: el exseleccionador huye por amenazas de muerte

Las polémicas no cesan en Corea del Sur tras la eliminación en el Mundial, que ha provocado una gran decepción en el país. El más afectado ha sido el seleccionador, Hong Myung-bo, a quien se vio enel aeropuerto embarcándose hacia Estados Unidos tan solo dos días después de regresar. En los últimos días ha recibido continuas amenazas de muerte.





A su regreso, la selección fue recibidacon insultos y miles de seguidores enfurecidos esperaron en la sala de llegadas entre las 2 y las 3 de la madrugada.





Unos 160 policías custodiaban la sala de llegadas por temor a agresiones, y varios comercios prohibieron la entrada al técnico y a sus seguidores.



