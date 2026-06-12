¡Corea del Sur arranca con buen pie! Ganadores y perdedores tras la victoria de Hwang In-beom sobre la República Checa

La República de Corea parecía condenada a un mal inicio en el Mundial cuando Ladislav Krejci, libre de marca, cabeceó el 1-0 para la República Checa en el 59'. Pese a dominar la posesión y las ocasiones, los anfitriones se vieron por detrás tras un tanto a balón parado. Entonces llegó un decisivo tramo de 21 minutos que cambió el partido.

In-beom Hwang igualó en el 67’ con un remate tranquilo tras un pase en profundidad de Kang-in Lee, y luego centró para que el suplente Hyeon-gyu Oh sentenciara en el 80’. La República Checa vio anulado un tanto de cabeza de Tomas Souček por fuera de juego en el 77’, pero la presión coreana fue insostenible y el Grupo A quedó abierto.

GOAL analiza los ganadores y perdedores del debut de la República de Corea en el Mundial.

Ganadores

In-beom Hwang (República de Corea)

Marcó el 1-1 en el 67’ tras un pase de Lee y batió al portero con un toque preciso. Luego, en el 80’, envió el centro que Oh convirtió en el 2-1.

Antes ya había obligado a Kovár a intervenir con un disparo desde la derecha. Sus movimientos entre líneas desarticularon la defensa rival y su juego de asociación mantuvo a Corea en campo contrario.

Su gol y su asistencia sellaron una actuación decisiva de área a área. Salió en el 84’ con el triunfo asegurado. Gracias a él, Corea superó el susto del tanto inicial de Krejci y arrancó la Copa con victoria.

Kang-in Lee (República de Corea)

Kang-in Lee fue la principal fuerza creativa de la República de Corea, orquestando los ataques desde su posición detrás del delantero. Su pase exquisito con la izquierda desbloqueó la defensa checa para el empate de Hwang, colocando el balón con peso y timing perfectos.

Desde el minuto 14 inquietó con un potente zurdazo desde fuera del área que obligó a Kovar a lucirse. Ladislav Krejci, capitán checo, lo marcó en estrecha marca, prueba de su peligro.

Aun así, Lee encontró espacios, provocó faltas en zonas peligrosas y, con su técnica, lideró la reacción coreana. Su asistencia coronó una actuación decisiva pese a la marca constante.

Perdedor

Patrik Schick (República Checa)

Patrik Schick, único punta checo, apenas recibió balones y sucumbió ante la zaga coreana liderada por Min-jae Kim.

El delantero del Bayer Leverkusen apenas tiró a puerta. Cuando se retrasaba para participar en el juego, le costaba conectar con la delantera y mantener la posesión. La estrategia checa, de ceder terreno para contraatacar, necesitaba un nueve que aprovechara las ocasiones, algo que Schick no aportó.

Miroslav Koubek lo reemplazó en el 64’, poco después del cabezazo de Krejci que había dado la ventaja. El técnico buscaba más peso ofensivo, pero ni Chory, su reemplazo, ni el equipo lograron mantener la ventaja.