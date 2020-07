Copa Libertadores vs. Champions League: ediciones,campeones y todas las comparaciones

¿Qué torneo es mejor? Un repaso por los aspectos clave de las competencias más importantes de Sudamérica y Europa.

El fútbol de alto vuelo o la pasión de los hinchas. El brillo de lo lejano o lo cotidiano de la cercanía. El lujo donde sobran los millones o la humildad del que se hace como puede. La organización desmedida o la espontaneidad. La Champions League vs. la Copa Libertadores. No quiere decir que no se pueda disfrutar de las dos ni que estén enfrentadas, pero es verdad que los puntos antagónicos son muchos y que millones de fanáticos se dividen entre uno u otro.

Aquí, un repaso en detalle de las características de cada uno de los torneos.

EDICIONES

Más equipos

Ambos torneos tienen una larga tradición, pero la cuenta con algunos años de ventaja. En junio de 1955, la UEFA aprobó organizar una competición entre clubes europeos denominada Copa de Clubes Campeones Europeos, más conocida como Copa de Europa. Dentro de los sectores que impulsaron el torneo se encuentran el diario deportivo L'Equipo, el presidente del de esa época, Santiago Bernabéu, el subsecretario de Hungría y ​ vicepresidente de UEFA, Gusztáv Sebes.

El primer campeón, en la campaña 1955-56, fue el Real Madrid, que venció en la final al Stade de . Hasta la campaña 2019-20, lleva 65 ediciones

La nació bajo el nombre de Copa de Campeones de América y tuvo su primera edición en 1960. El campeón fue Peñarol tras vencer en la final a Olimpia.

MÁXIMOS CAMPEONES

Aquí está la lista de equipos más ganadores en la Champions League:

Real Madrid (13): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018

Milan (7): 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007



(6): 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019

Bayern Munich (5): 1974, 1975, 1976, 2001, 2013

(5): 1992, 2006, 2009, 2011, 2015



(4): 1971, 1972, 1973, 1995

Los más ganadores de la Copa Libertadores:

Independiente (7): 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984

Boca (6): 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 1963, 1979, 2004, 2012, 2018

Peñarol (5): 1960, 1961, 1966, 1982, 1987

(4): 1986, 1996, 2015, 2018

Estudiantes (4); 1968, 1969, 1970, 2009

ENFRENTAMIENTOS ENTRE SÍ

El artículo sigue a continuación

Hay una realidad en el fútbol mundial: Europa tiene un poder económico prácticamente imposible de competirle. Es decir, si los jugadores de cada país permanecieran en sus ligas locales (se puede imaginar a Messi en o al Kun Agüero en Independiente), la historia sería otra. Pero el hecho de que Sudamérica no pueda retener a sus figuras, tentados por los euros hace que la diferencia sea muy grande.

Una vez al año, se puede apreciar un duelo entre el campeón de la Copa Libertadores y el de la Champions League. La tendencia se ha exagerado con el correr del tiempo. Los europeos suelen ganar cada vez con más distancia.

En el , por ejemplo, de doce ediciones, ocho fueron para Europa y solo cuatro para Sudamérica (Corinthians en el 2000, Inter en el 2005, Sao Paulo en el 2006 y Corinthians 2012). La Intercontinental es otra cosa y la cuenta da otros números. Los equipos sudamericanos ganaron 26 veces y los europeos 33.