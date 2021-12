Copa Libertadores 2022: los rivales de los equipos chilenos, calendario y resultados

La Copa Libertadores tendrá la participación de cuatro equipos chilenos en su edición de 2022. El campeón y el segundo lugar de la tabla clasificaron de manera directa a la fase de grupos y aguardan por sus rivales: Universidad Católica y Colo Colo, respectivamente.

Por su parte, Audax Italiano tuvo que esperar hasta la definición del Campeonato Nacional 2021 para sellar su boleto a la fase previa del certamen, mientras que Everton logró un cupo en su condición de subcampeón de la Copa Chile al estar clasificado el Cacique.

Realizado el sorteo de la fase previa de la competencia continental en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, los equipos instalados en la fase preliminar ya conocieron a sus rivales.

Cabe recordar que los ocho ganadores de esta instancia avanzan a la fase 3, para disputar partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas: C1 vs. C8, C2 vs. C7, C3 vs. C6 y C4 vs. C5. Los cuatro vencedores de estas eliminatorias son los que acceden a la fase de grupos de la competición.

Así jugarán los clubes chilenos en la máxima competición:

Los itálicos, que se ganaron su lugar por quedar terceros del torneo, chocarán con Estudiantes de La Plata (cuatro veces campeón de la competencia), en el arranque de su tercera participación. En esta llave serán los tanos los que comiencen de local, en la semana del 23 de febrero, para luego definir en Argentina en marzo. En tanto que los Ruleteros -que tuvieron su última presencia en 2009- se enfrentarán con Monagas. Al igual que los audinos, el 'Oro y Cielo' comenzará en Viña y cerrará la llave en Venezuela. Si ambos equipos resultan vencedores se medirán entre sí para determinar la escuadra que avanza. Cruzados y Albos deberán esperar a la semana del 23 de marzo para que se sortee la composición de la fase de grupos.

Partidos y resultados:

🙌⭐¡El camino a la Fase de Grupos!



🏆 Estos son los cruces definidos para la Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores 2022.#GloriaEterna pic.twitter.com/dFHx9mL0QQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 20, 2021