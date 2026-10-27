Júbilo de Hesse a orillas del Elba: el Eintracht de Fráncfort alcanzó con brillantez los octavos de final de la Copa de Alemania. El equipo de Adi Hütter ganó por 3-1 (0-0) el duelo entre conjuntos de primera división en casa del Hamburgo SV y, en medio de unas semanas difíciles, puede empezar a soñar discretamente con el sexto título copero de su historia.

El capitán Robin Koch, de cabeza (56'), Jonathan Burkardt (71') y Younes Ebnoutalib (75') silenciaron el Volkspark con sus goles y asestaron otro golpe al HSV, que solo estuvo a la altura durante una mitad. Terem Moffi (79') únicamente pudo marcar el gol del honor para los locales.

«Lo hicimos bien», dijo el centrocampista Mario Götze. «Por supuesto, en la primera parte hicimos mucho menos de lo necesario, pero después, especialmente en la segunda mitad, lo hicimos muy, muy bien». En conjunto, el Fráncfort va «por buen camino».

El Hamburgo, castigado por las lesiones, había perdido el fin de semana en la liga ante el recién ascendido Paderborn (0-1). ¿La eliminación en segunda ronda de la Copa ante el conjunto de Hesse, que atraviesa una crisis? Decepcionante. Sin embargo, el equipo de Merlin Polzin tendrá pronto la oportunidad de resarcirse: ambos conjuntos se enfrentarán el domingo (17:30 horas/DAZN) en la liga, esta vez en Fráncfort.

Pese a las bajas de siete jugadores, entre ellos, tras la derrota liguera del fin de semana, el organizador Fábio Vieira, el recién llegado Bilal Nadir (ambos con lesiones en el muslo) y Yussuf Poulsen (problemas en la cadera), el Hamburgo afrontó el partido con confianza ante 57.000 espectadores. «Con los jugadores que tenemos disponibles, estamos muy ilusionados con esta competición. Cuentan con toda nuestra confianza», dijo el técnico del HSV, Polzin, a RTL poco antes del inicio. Hütter habló de un «partido importante». Su equipo estaba «preparado».

Sin embargo, los locales comenzaron dominando el juego y dispusieron de las primeras ocasiones. Moffi perdió el balón cuando estaba libre de marca (22'), Zakaria El Ouahdi se topó con el portero del Eintracht, Noah Atubolu, con un potente disparo (24'), y Albert Grönbaek desvió el balón desde siete metros, junto al segundo palo (29').

¿Y el Eintracht? El campeón de Copa de 2018, tres días después de perder 0-1 ante el Borussia Dortmund, jugó de manera aceptable, pero al principio no generó ocasiones dignas de mención. Pasada la media hora, Burkardt logró rematar de repente desde una posición ligeramente escorada a la derecha tras una buena jugada previa de Ritsu Doan.

Mientras tanto, las conversaciones del descanso en el Volksparkstadion giraron en torno a una acción del minuto 35. En el Hamburgo no entendían que el VAR no interviniera cuando El Ouahdi fue derribado por el defensa del Eintracht Koch dentro del área.

En la segunda mitad, los visitantes tomaron el mando y pronto obtuvieron recompensa. Koch empujó el balón sobre la línea tras un centro de Uzun y una perfecta asistencia de cabeza de Burkardt. El HSV respondió con ataques llenos de ímpetu. Pero no marcaron ni Moffi, que falló de cabeza a muy corta distancia con la portería vacía (64'), ni Grönbaek (70'). En cambio, Burkardt y Ebnoutalib sentenciaron en el otro extremo.

Los suplentes decisivos salvan al FC Augsburgo ante un equipo de tercera división

El FC Augsburgo evitó por los pelos un bochorno copero gracias a sus suplentes decisivos. Arijon Ibrahimovic y Anton Kade, que entraron desde el banquillo, marcaron en la trabajada victoria por 4-2 (2-1) en casa del valiente recién ascendido a tercera división SG Sonnenhof Großaspach y clasificaron para octavos al equipo de la Bundesliga, que acumulaba cinco partidos de liga sin ganar.

Luca Molinari (23') y el capitán Volkan Celiktas (47') igualaron el doblete de Rodrigo Ribeiro (13' y 21') para el FCA. Pero Ibrahimovic (69'), que había entrado cuatro minutos antes, envió primero el balón a la portería local con un magnífico disparo con efecto desde 25 metros. Kade (74'), que había entrado junto a Ibrahimovic, decidió el emocionante duelo.

El autodenominado «club de pueblo» de Aspach, que en primera ronda había eliminado al Arminia Bielefeld, de segunda división (3-0 en los penaltis), ardía en deseos de disputar «probablemente el partido más importante» de su historia. Y los presagios parecían favorables: la burra Andile, mascota del club, eligió ante las cámaras de Sky, tras algunas dudas, el cuenco de zanahorias del SGS.

Pero los animales también se equivocan: Ribeiro marcó a la media vuelta para adelantar al Augsburgo. En el otro extremo, Marius Kunde estrelló el balón en la cara interior del poste y, en la jugada siguiente, Ribeiro hizo el 0-2. Entonces respondió Molinari: primero marcó él mismo y después dio la asistencia para el 2-2.

Andrea Berg, gran aficionada del Aspach, ya soñaba con la sorpresa desde la grada. Pero la estrella de la música schlager no había contado con los suplentes del Augsburgo.

Dos rachas truncadas: el Bochum, de segunda división, sorprende al Mainz

El FSV Mainz 05, especialista en jugar a domicilio en la Bundesliga, cayó por sorpresa en la segunda ronda de la Copa de Alemania. El conjunto de Renania-Hesse perdió 2-0 (0-0) ante el VfL Bochum, de segunda división, su primera derrota fuera de casa después de seis victorias consecutivas entre la pasada temporada y la actual. El Bochum, que partía como menos favorito, consiguió con mucho esfuerzo su primera victoria como local de la temporada.

En un partido en el que no se apreció la diferencia de categoría, Christian Rasmussen (46') adelantó al Bochum. El delantero Philipp Hofmann amplió la ventaja (75'). El VfL se tomó así una pequeña revancha: en el último enfrentamiento entre ambos equipos, el Mainz había certificado el séptimo descenso del Bochum de la Bundesliga con una victoria por 4-1. El favorito, por su parte, se queda sin llegar a los octavos de la Copa por cuarta vez consecutiva.

«Ya sea en casa o fuera, hay que rendir y hacer bien lo básico. Sobre todo en la Copa contra el Bochum», había advertido antes del partido el técnico del Mainz, Urs Fischer. Las claras rachas de ambos equipos reforzaban la condición de favorito de su conjunto.

Pero el equipo de la Bundesliga tuvo evidentes dificultades en casa del finalista de Copa de 1968 y 1988. Tras una primera mitad igualada, Rasmussen desató la alegría del Bochum en el Ruhrstadion, situado en la Castroper Straße y actualmente en obras. En su remate tuvo la pizca de suerte necesaria: el centrocampista del Mainz Kaishu Sano desvió el balón de forma imparable.

No hubo una reacción enérgica del FSV, y Fischer intentó dar impulso al equipo con un triple cambio. En lugar de eso, el Bochum salió al contraataque: Hofmann solo tuvo que empujar el balón tras un pase horizontal de Jarne Steuckers y desató la fiesta en la cuenca del Ruhr.