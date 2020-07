Copa Colombia BetPlay 2020: cuándo es, nuevo formato, calendario de partidos y TV

El torneo seguirá entregando un cupo a la Libertadores, pero tendrá cambios sustanciales en sus sistema, según definió la Asamblea de Dimayor.

La Copa tendrá un nuevo formato para su edición 2020, luego de la decisión a la que llegaron los clubes de la Dimayor en su reunión citada en Bogotá en octubre del año pasado y que fue ratificada este sábado en la Asamblea extraordinaria que definió cómo y cuándo se jugarán los campeonatos oficiales por la pandemia.

El apretado calendario que tendrá el fútbol colombiano llevó a que la segunda competición del país tuviera que reestructurarse en su sistema de campeonato, pasando de Fase de Grupos más llaves de eliminación, a los enfrentamientos ida y vuelta desde su primera ronda. Las nuevas fechas para el torneo están aún pendientes por confirmarse.

La Copa inició con los equipos de la segunda división, luego sumó a los equipos de primera que no tienen competencia internacional. Desde Octavos de Final contará con la presencia de los equipos que participen en Libertadores y Sudamericana, para continuar la eliminación directa hasta la gran final.

ASÍ SE JUGARÁ LA COPA BETPLAY 2020

FASE I

* 16 Equipos del Torneo

* 8 Llaves sorteadas

* 8 Clasificados

• La Fase I se jugará con los 16 clubes participantes en el Torneo 2020.

• Las 8 llaves de la Fase I se organizarán por Sorteo, teniendo en cuenta la Tabla de Reclasificación del Torneo del año 2019.

• Los 8 mejores clubes en la Tabla de Reclasificación de 2019 serán cabezas de serie de cada llave. El 1ro de la Llave A y así sucesivamente.

• La posición en Reclasificación se organizará sin tener en cuenta los clubes que ascendieron a la Liga 2020.

• Los dos clubes que descendieron al Torneo 2020 serán sorteados en las llaves.

FASE II

* 8 Equipos clasificados de Fase I

* 4 Llaves predeterminadas

* 4 Clasificados

Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E

FASE III

* 4 Clubes clasificados de Fase II + 12 Clubes de la Liga (sin participación en torneo internacional)

* 8 Llaves predeterminadas.

• La Fase III se jugará con los 4 ganadores de la Fase II y los 12 clubes de la Liga que no hayan ganado cupo a la y 2020.

• El orden de los clubes de la Liga que entran a participar en esta Fase se realizará teniendo en cuenta la posición y el número de puntos obtenidos en la Tabla de Reclasificación Total de 2019, más el campeón del Torneo 2019 ocupará la posición 11 y el segundo ascendido la posición 12.

*Serán locales en los partidos de ida los clubes ubicados entre la Posición 5 y la Posición 12.

Llaves: Fase III

Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5

FASE IV: OCTAVOS DE FINAL

8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en Libertadores y Sudamericana

• La fase de Octavos de final se jugará entre los 8 clubes ganadores de las llaves de la Fase III y los 8 clubes que participaron en la Copa Libertadores y Copa Suramericana 2020.

Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo

CUARTOS DE FINAL

8 clubes ganadores Octavos de Final

Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E

SEMIFINALES

Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final

Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C

FINAL

Ganadores Semifinales

Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

*El ganador de la Copa 2020, será el representante de Colombia en la Copa Libertadores de América 2021, como Colombia 4.

Se enfrentaron los 16 equipos del Torneo BetPlay 2020 (Segunda División) organizados en ocho llaves teniendo en cuenta la tabla de Reclasificación 2019. Los ocho mejores clubes fueron cabeza de serie de cada llave y los ocho equipos restantes fueron sorteados en las llaves.

Ida - 19 y 20 de febrero

Real San Andrés 1-1 Cortuluá

Valledupar 0-2 Deportes Quindío

0-0 Leones

3-0 Bogotá

Barranquilla 0-1 Tigres

Orsomarso 1-2 Fortaleza

0-2 Llaneros

Atlético 1-2 Real Cartagena

Vuelta - 4 y 5 de marzo

Llaneros 0-4 Atlético Huila

Leones 1-1 (3-1 p.p.) Boca Juniors

1-1 (3-1 p.p.) Boca Juniors Real Cartagena 1-1 Atlético

1-1 Atlético Bogotá 3-1 Unión Magdalena

Fortaleza 0-1 (4-3 p.p.) Orsomarso

Cortuluá 1-1 (1-4 p.p.) Real San Andrés

Tigres 2-1 Barranquilla

Deportes Quindío 2-0 Valledupar

FASE II

Se enfrentan los 8 ganadores de la Fase I.

Ida

Llave A: Real San Andrés vs. Atlético Huila

Real San Andrés vs. Atlético Huila Llave B: Real Cartagena vs Tigres

Real Cartagena vs Tigres Llave C: Fortaleza vs. Quindío

Fortaleza vs. Quindío Llave D: Leones vs. Unión Magadalena

Vuelta

Atlético Huila vs. Real San Andrés

Unión Magdalena vs. Leones

Tigres vs. Real Cartagena

Quindío vs. Fortaleza

FASE III

En esta fase participarán los cuatro clubes ganadores de la Fase II más 12 equipos de la Liga BetPlay (no clasificados a Copas internacionales) los cuales serán organizados teniendo en cuenta la tabla de Reclasificacion 2019.

Ida

Llave A: Boyacá Chicó vs. Ganador Llave A Fase II

Boyacá Chicó vs. Ganador Llave A Fase II Llave B: Deportivo Pereira vs. Ganador Llave B Fase II

Deportivo Pereira vs. Ganador Llave B Fase II Llave C: Jaguares vs. Ganador Llave C Fase II

Jaguares vs. Ganador Llave C Fase II Llave D: Riongero Águilas vs. Ganador Llave D Fase II

Riongero Águilas vs. Ganador Llave D Fase II Llave E: vs. Cúcuta Deportivo

vs. Cúcuta Deportivo Llave F: vs.

vs. Llave G: vs.

vs. Llave H: Patriotas vs. Santa Fe

Vuelta