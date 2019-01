Copa América 2019: Con Neymar, la historia no se mancha

Es el gran heredero del fútbol de Pelé, de Ronaldinho, de Zico, de Garrincha, de Rivelino, de Ronaldo y de tantos otros cracks brasileños.

No hay discusión en este punto. Es él. Su pasado de gloria y su presente de goce lo avalan. Su magia, improvisada, innata y entrenada rompe con cualquier duda. Su sonrisa contribuye para certificar esa marca registrada. Su juego provocador, especialista en hacer enojar rivales que no soportan ser humillados, es otra garantía para sostener la teoría. Su manera de sentir y vivir este deporte es similar a la que tuvieron sus antecesores. Es él. Qué duda cabe con tantas pruebas. Neymar es el heredero del fútbol brasileño. Es él. Quién puede discutirlo. Neymar es el digno sucesor de Pelé, de Ronaldinho, de Zico, de Sócrates, de Romario, de Garrincha, de Rivelino, de Ronaldo y de una lista enorme de cracks brasileños. Es él y gracias a él, sobre todo, se puede afirmar que la historia del jogo bonito no se mancha.

Neymar es el hombre de los 222 millones de euros, el futbolista más caro de los siglos. Con esa carta, con esas botas doradas, se presentará en la Copa América que se disputará en su país, la tercera de su trayectoria, tras presentarse en 2011 y 2015, llegando hasta los cuartos de final en ambos torneos. Neymar es también la estrella que tiene el conjunto de Tite: fue el jugador que más asistencias dio (ocho, en total) en las últimas Eliminatorias, una más que los uruguayos Luis Suárez y Carlos Sánchez, y contribuyó a su vez con seis goles para un Brasil que terminó logrando el primer puesto, con amplia diferencia, sacándole diez puntos de ventaja a su escolta, Uruguay. Neymar es además aquel que integra esa élite de futbolistas que ganaron la Copa Libertadores (con Santos, en 2011) y la Champions League (con Barcelona, 2015), sobresaliendo en las dos competencias. Neymar es, entre tantos rostros, ese habilidoso que levantó la Copa Confederaciones 2013 y se colgó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

En el próximo certamen continental, el delgado delantero nacido hace 26 años en el estado de San Pablo deberá contribuir a borrar el no tan buen papel que mostró su Selección en Rusia 2018 (eliminada en cuartos de final). Habrá que ver quién lo acompañará en el ataque. Él, de todos modos, ya está acostumbrado a integrar soñadas delanteras: en Barcelona, con Lionel Messi y Luis Suárez, formó una de las mejores (o la mejor) de este milenio; en PSG, actualmente, tampoco se puede quejar demasiado al estar cerca de Edinson Cavani y Kylian Mbappe.

Antes de Brasil 2014, a pesar de que ya era también la gran estrella del plantel, utilizaba la camiseta 11. Eso ya cambió: él quiere ahora la 10 verdeamarela, la misma que usó Pelé o Ronaldinho, la misma que vistió Rivaldo o Rivelino, la de Zico o la de Kaká, el último ganador del Balón de Oro antes de que empiece la dinastía Cristiano-Messi. Nadie se la negó, está claro. Como nadie, tampoco, puede negar que su arte con la pelota puede dibujar, en un futuro no muy lejano, la mejor obra del mundo.