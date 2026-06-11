En un giro sorpresivo, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni convocó de urgencia al defensa Marcos Senesi para el Mundial.

La decisión se tomó 48 horas después del anuncio inicial, cuando el zaguero del Bournemouth inglés reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi.

La AFA informó que el jugador viajó de Ibiza a Kansas, donde se concentra el plantel, y se sumará a los entrenamientos este jueves por la mañana.

El jugador avivó el entusiasmo de la afición tras publicar en sus cuentas oficiales la bandera argentina junto al símbolo de la Copa, diciendo: «Me han convocado para participar en el Mundial».

Su llegada cubre la baja del lateral izquierdo Marcos Acuña, de River Plate, lesionado, y la propia exclusión inicial de Senesi.

La decisión generó dudas sobre las opciones defensivas de Scaloni, hasta que el cuerpo técnico rectificó e incluyó al zaguero del Bournemouth.

Sinesi, de 28 años, es uno de los defensas argentinos más destacados de la Premier League en las dos últimas temporadas, gracias a su fuerza en los duelos y su capacidad para construir el juego desde atrás.

Ha jugado siete partidos con la Albiceleste, el último en marzo, y ahora tiene la oportunidad de disputar su primer Mundial.

Su llegada se espera que refuerce la defensa del campeón, más aún tras las lesiones recientes.

Scaloni confía en su preparación física y mental: el jugador interrumpió sus vacaciones en Ibiza nada más recibir la llamada, demostrando la pasión de los futbolistas por vestir la albiceleste en la gran cita.