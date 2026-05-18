Convocatoria de Austria para el Mundial: Paul Wanner entra, Gernot Trauner sigue con esperanzas

El seleccionador Ralf Rangnick anunció el lunes la lista de Austria para el Mundial. Paul Wanner, del PSV, irá al torneo. Gernot Trauner, del Feyenoord, se quedó fuera.

Nacido en Austria pero criado en Alemania, Wanner optó por la primera opción.

Sin embargo, optó por Austria y ahora se confirma que el centrocampista de veinte años viajará este verano al Mundial. Hasta la fecha ha disputado dos partidos internacionales, ambos en marzo.

Trauner, defensa de 34 años, se queda fuera por lesión y entra en la lista de reservas. Esta temporada solo ha jugado cinco partidos con el Feyenoord por problemas en el tendón de Aquiles.

El diestro ha disputado hasta ahora dieciséis partidos internacionales con Austria, incluidos los de la Eurocopa 2024. Su último encuentro con la selección fue en marzo de 2025.

Además de Wanner, figuran los exjugadores de la Eredivisie Marko Arnautovic (ex-FC Twente), Florian Grillitsch (ex-Ajax) y Phillipp Mwene (ex-PSV), así como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer.

Austria debutará en el Mundial el 17 de junio ante Jordania, y luego se medirá a Argentina (22 de junio) y Argelia (28 de junio).

Convocatoria completa de Austria para el Mundial:

Porteros: Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Bröndby IF).

Defensas: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Philipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia).

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Paul Wanner (PSV) y Patrick Wimmer (VfL Wolfsburgo).

Delanteros: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK Linz).