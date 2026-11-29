La Juventus disputará esta noche a domicilio ante el Como la decimotercera jornada de liga. El partido de Serie A contra el equipo lombardo comenzará a las 20:45. Esta es la lista de jugadores a disposición de Luciano Spalletti, que recupera a Pierre Kalulu. Entre los convocados también está Jeff Ekhator, que salió ligeramente tocado del partido del jueves contra el Omonia Nicosia, en el que fue titular por primera vez esta temporada en un encuentro oficial y también marcó.
COMO-JUVENTUS, LOS CONVOCADOS DE LA JUVENTUS
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
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6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto