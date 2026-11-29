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La Juventus disputará esta noche a domicilio ante el Como la decimotercera jornada de liga. El partido de Serie A contra el equipo lombardo comenzará a las 20:45. Esta es la lista de jugadores a disposición de Luciano Spalletti, que recupera a Pierre Kalulu. Entre los convocados también está Jeff Ekhator, que salió ligeramente tocado del partido del jueves contra el Omonia Nicosia, en el que fue titular por primera vez esta temporada en un encuentro oficial y también marcó.

COMO-JUVENTUS, LOS CONVOCADOS DE LA JUVENTUS

2 Celik

3 Bremer

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4 Gatti

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6 Kelly

7 Conceicao

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8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

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11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

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13 Boga

15 Kalulu

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17 Alajbegovic

18 Ekhator

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20 Cambiaso

22 McKennie

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23 Pinsoglio

24 Rugani

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25 Vicario

26 Lucumi

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27 Woltemade

29 Sarr

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32 Cabal

33 Neto