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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha asegurado que no quiere hacer ningún cambio en la plantilla durante el próximo mercado de invierno. El técnico ha subrayado que no desea fichar a nuevos jugadores ni permitir la salida de ninguno, ya que está plenamente satisfecho con el grupo actual.

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Según el diario español AS, Mourinho ya expresó el pasado verano su deseo de trabajar con una plantilla corta, de unos 22 o 23 jugadores, a razón de dos por puesto más uno adicional, pero actualmente cuenta con un grupo mucho más amplio.

La plantilla del Real Madrid consta de 26 jugadores, entre ellos Thiago Pitarch, inscrito en el Castilla pero a todos los efectos un futbolista del primer equipo. Eso da al entrenador numerosas opciones y soluciones variadas, como quedó patente durante la racha de nueve victorias consecutivas que ha encadenado el equipo recientemente.

Mourinho parece muy contento con la composición actual, hasta el punto de que en rueda de prensa, y a más de un mes de que se abra el mercado de invierno, quiso lanzar un mensaje claro sobre su postura respecto a los fichajes.

«No hay ningún jugador del que diga que no me gusta o que no lo quiero aquí, o que hay que abrirle la puerta en enero. Y para ayudaros, dos meses antes del gran revuelo, lo digo ya: no quiero ningún jugador, ni para entrar ni para salir. La puerta está cerrada en ambas direcciones. No os inventéis noticias de mercado, porque no quiero nada», afirmó el técnico portugués.

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Las palabras de Mourinho suponen un mensaje claro para los agentes que puedan estar pensando en contactar con la directiva del Real Madrid para ofrecer nuevos jugadores, ya que el club no acudirá al próximo mercado invernal. También son un aviso para los futbolistas que puedan plantearse salir en busca de más protagonismo.

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Endrick aparece como uno de los casos más claros en este sentido, después de que hace poco insinuara en Brasil que podría buscar una salida que le permitiera sumar más minutos.

La rueda de prensa previa al duelo ante el Alavés fue una nueva ocasión para que Mourinho elogiara a sus jugadores. El portugués alabó en repetidas ocasiones la actitud que muestran y el buen ambiente que reina en el vestuario.

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«Si buscamos el once ideal, no creo que para mí exista un once ideal. Aquí no hay competencia en ese sentido: todos queremos lo mismo y perseguimos el mismo objetivo. El grupo funciona como un solo equipo. Cuando marca un jugador, el gol es del Real Madrid», declaró Mourinho.

Getty Images

Y añadió: «Siempre puede haber alguna cara de descontento, pero hasta ahora no he tenido ningún problema. Es normal que en algún momento surja alguno, pero el propio vestuario lo resolverá. Veo al equipo unido y a todos los jugadores con un objetivo común».

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«El objetivo colectivo se impondrá a los egoísmos naturales que tiene cada jugador. Es un grupo increíble, con futbolistas excepcionales en todos los sentidos», continuó.

Al tiempo que elogiaba al grupo, Mourinho quiso mostrarse firme con cualquier jugador que no acepte quedarse en el banquillo o no ser titular en los partidos importantes, una cuestión que se repite especialmente en el caso de Vinícius Júnior.

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«Si se enfada, es su problema, no el mío. Todos los jugadores están en la misma posición. Si un día alguno se sienta en el banquillo y no le gusta, ¿qué queréis que haga?», prosiguió el técnico portugués.

«Mbappé y Jude Bellingham juegan muchísimos minutos, pero no es cuestión de nombres ni de estatus, sino del nivel que ofrecen, que no se puede comparar con lo que podría dar otro jugador. Eso es lo que marca la diferencia. Yo soy quien establece las prioridades, y esa es la fuerza del equipo», agregó.

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La broma de los jugadores a Mourinho

En la misma línea, Mourinho insistió en que no hay que relajarse en LaLiga, recordó que el objetivo de alcanzar el liderato aún no se ha cumplido y señaló que el equipo debe centrarse en cada partido sin distraerse con otras cuentas.

Cuando le preguntaron por las opciones del Real Madrid de pelear por el título de la Champions League, su respuesta fue tajante: «Veo al Real Madrid ganando al Alavés, nada más. Cada punto que no sumamos es un punto que perdemos, y puede ser decisivo al final. Tenemos que intentar llevarnos los tres puntos».

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En cuanto a la Champions League, Mourinho se mostró satisfecho con el pleno logrado hasta ahora por el equipo, con 15 puntos de 15 posibles, lo que refuerza sus opciones de evitar el playoff de acceso a los octavos de final, un paso muy importante dada la acumulación de partidos en el calendario.

«Nuestro objetivo es no jugar el playoff de la Champions League, y estoy contento porque estamos cerca de conseguirlo», señaló.

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Pese a los buenos resultados del Real Madrid, el juego sigue careciendo de la regularidad necesaria, como se vio ante el PSV Eindhoven, partido en el que el equipo firmó una primera parte muy discreta antes de mostrar una gran imagen en la segunda.

Mourinho sigue buscando la regularidad durante todos los minutos de los partidos. Habló de ello con sus jugadores y recibió una respuesta curiosa que le hizo reír.

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«Es un proceso en el que estamos trabajando. Queremos llegar a un punto en el que empecemos bien los partidos, juguemos bien y también los terminemos bien. Solo han pasado cinco meses, aunque parezcan dos años», explicó el técnico portugués.

Y concluyó: «Todavía nos falta la regularidad necesaria. Pregunté a dos jugadores para entenderlo y su respuesta fue graciosa. Me dijeron: "Míster, si empezamos bien el partido, te vas a aburrir en el banquillo. Por eso empezamos mal y te damos una dosis de adrenalina para que hagas algo. Te estamos ayudando"».