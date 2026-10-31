«Lennart tiene solo 18 años. ¿Dónde estabais vosotros a los 18? Igual que experimenta sobre el terreno de juego, también lo hace fuera de él», dejó claro Ballack en DAZN. También defendió la presencia de Karl en las redes sociales: «Las redes sociales son hoy un factor importante, y no solo para la generación más joven. Cada uno puede mostrarse como quiera. Está claro que, al hacerlo, no siempre se acierta en todo. Por desgracia, las críticas son inevitables».

Ballack responde así, en particular, a Hoeneß, que en una entrevista con Welt am Sonntag había anunciado una conversación seria con el joven talento ofensivo. Karl «todavía está lejos de ser una superestrella», subrayó el dirigente del club. «Los jugadores jóvenes necesitan humildad y presión. Las comparaciones con Olise evidentemente no le hacen bien; todavía hay un mundo de diferencia entre ellos. Por ejemplo, no sé si a Lennart Karl le hace bien que siempre se le arrope».

¿Qué critica el FC Bayern de Lennart Karl?

Al parecer, Hoeneß no es el único que piensa así. Según informó Bild, otros responsables del Bayern también ven con escepticismo la presencia de Karl en las redes sociales. A los dirigentes les desagradaría especialmente su «estilo de vida glamuroso y su vida privada con su novia influencer Zoe Käppele». El mensaje interno: menos Instagram y más concentración en el fútbol. Karl debería tomar como ejemplo a Tom Bischof, que mantiene su relación alejada de la atención pública.

Además, no es la primera vez que Hoeneß reprende públicamente al adolescente. Ya a principios de mayo había criticado el atuendo rosa con el que el jugador ofensivo, entonces lesionado, siguió desde la grada el 4-3 contra el Real Madrid. «No hace falta aparecer en internet precisamente con un traje rosa», dijo Hoeneß en DAZN. Y recordó un caso similar con Bastian Schweinsteiger: «Franz (Beckenbauer, N. de la R.) y yo también intervenimos entonces».

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Ballack, sin embargo, ve el riesgo de que el debate público sobre el comportamiento de Karl se mezcle cada vez más con su evolución deportiva. Tras once partidos, el joven suma hasta ahora un gol y dos asistencias. «Es legítimo que Uli Hoeneß critique esa imagen pública. Pero también está claro que, con ello, convierte públicamente a Lennart en un blanco de las críticas», explicó el hombre de 50 años. Al mismo tiempo, pidió a Karl que respondiera: «Lenny tiene que demostrar sobre el terreno de juego que puede salir de este bache».

La defensa de Ballack, sin embargo, no es del todo desinteresada: Karl es uno de los jugadores de su agencia de representación Lucky 13. Así, el exinternacional defiende a su protegido no solo como analista de DAZN, sino también desde la perspectiva de su negocio de representación. Dos papeles que entran en conflicto en este debate.

Ballack tampoco entiende las recientes declaraciones del director deportivo Max Eberl: «Que Max Eberl diga ahora, cuando el rendimiento de Lennart vuelve a mostrar una clara tendencia al alza, que atraviesa un bache deportivo y adorne esa afirmación con sus errores resulta incomprensible por el momento elegido y, como mínimo, cuestionable por su contenido».

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Ballack tiene a su protegido en muy alta estima. «Lennart Karl tiene carácter. Es de esperar que, por ese carácter, choque con otros alguna que otra vez a lo largo de su carrera», afirmó. La evolución de Karl durante el último año ha sido «extraordinariamente buena». Haberse hecho un sitio en el FC Bayern con solo 17 años demuestra no solo una calidad futbolística excepcional, sino, sobre todo, carácter.

El mensaje final de Ballack fue igualmente claro: «Espero que Lennart no se deje cambiar por completo antes siquiera de cumplir los 20 años. ¡Cuenta con todo mi apoyo!».