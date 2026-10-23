"Convenció a todos con una ilusión": fuerte ataque español contra Mbappé antes de la gala del Balón de Oro

A pocos días de que se desvele la identidad del ganador del Balón de Oro de 2026, el periodista español Antón Meana ha desatado la polémica sobre el merecimiento de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, para alzarse con el galardón individual más importante del mundo del fútbol, al considerar que la imagen que el jugador ha pintado de su temporada no refleja lo que realmente ha ofrecido dentro del campo.

Las miradas se dirigen hacia tres nombres destacados en la carrera por el premio: Lamine Yamal, Harry Kane y Mbappé, quien ha llevado a cabo una intensa campaña mediática con la esperanza de ganar el Balón de Oro por primera vez en su carrera.

Pero Meana, durante su intervención en el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER", opinó que el delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, supera a la estrella francesa, basándose en su registro goleador y sus resultados en los grandes enfrentamientos, además de los títulos que ha conquistado en Alemania.

El periodista español declaró, según recogió el sitio francés "Foot Mercato": "Kane le ha superado en todos los aspectos; ha marcado más goles, lo eliminó de la Liga de Campeones de Europa, lo venció en el Mundial, además de ganar títulos en Alemania".

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Y añadió, criticando la manera en que Mbappé presentó su temporada a la afición: "Ha hecho que su mensaje dé a entender que realizó una temporada mucho mejor que la que de verdad hizo".

Estas declaraciones ponen la temporada de Mbappé bajo la lupa antes del anuncio del ganador del premio el próximo lunes, en medio de la competencia con Yamal y Kane, y del encendido debate sobre los criterios que deberían decidir la identidad del coronado con el Balón de Oro.