Contundente mensaje de Radamel Falcao sobre la Superliga turca y el Coronavirus

Primero fue su voz de apoyo a John Obi Mikel luego de marcharse del país y ahora lo hace a través de sus redes sociales. Radamel Falcao García está inconforme con que se siga disputando el campeonato de fútbol turco y así lo está demostrando.

Esta vez fue mediante una publicación en su cuenta de Twitter con un mensaje contundente: "La gente está muriendo en todo el mundo y nosotros estamos hablando de fútbol". El samario acompañó sus palabras con una imagen que muestra la rápida propagación del Covid-19 en el país donde reside junto a su familia.

Y es que pese a la pandemia mundial declarada por la OMS y la suspensión de las principales ligas europeas, la Superliga ha seguido su curso normal. El jugar los partidos a puerta cerrada como pasó en la jornada anterior no parece ser una medida suficiente para los futbolistas que han reclamado, y con razón, suspender la competencia.

El 'Tigre' ya había manifestado que "La vida es más importante que el fútbol" en apoyo a Obi Mikel, jugador nigeriano que terminó su contrato con el Trabzonspor ante la decisión de continuar con el torneo.

Por su parte el decidió que su personal administrativo realice trabajo a distancia, dejando solamente al plantel de jugadores y cuerpo técnico en la circulación normal del club.

People are dying around the world. pic.twitter.com/K72c3vEiUc