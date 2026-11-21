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El delantero del Manchester City Erling Haaland se mostró visiblemente furioso después de que le anularan un posible gol del empate en un tenso partido de la Premier League contra el Fulham. El equipo de Enzo Maresca creyó haber encontrado la manera de volver al partido gracias a su delantero estrella, pero los árbitros intervinieron y desataron un intenso debate en el Etihad Stadium.

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Polémica por el gol anulado a Haaland

La polémica llegó en el minuto 25, cuando el Manchester City perdía 0-1 tras un gol tempranero de los visitantes. Haaland creyó haber restablecido la igualdad después de que el portero del Fulham, Bernd Leno, no lograra atrapar su primer remate . El delantero del City aprovechó el balón suelto para enviarlo a la red. Sin embargo, el árbitro Tom Bramall anuló rápidamente el gol al considerar que Haaland había golpeado el balón cuando Leno lo tenía entre las manos.

Haaland mostró su enfado al protestar la decisión. Argumentó que podía disputar el balón porque Leno no había conseguido sujetarlo bien. Las repeticiones mostraron que el portero alemán había llegado a poner ambas manos sobre el balón, aunque se debatió si realmente lo tenía bajo control.

El VAR confirma la decisión del árbitro

Tras las protestas sobre el terreno de juego y en las redes sociales, el Premier League Match Centre ofreció una aclaración oficial sobre el motivo por el que el gol no subió al marcador. La explicación detalló la interpretación exacta del reglamento sobre la posesión del balón por parte del portero para zanjar la disputa.

El Premier League Match Centre explicó la decisión en una publicación en X: «El VAR revisó y confirmó la decisión del árbitro de señalar falta a favor del Fulham y no conceder el gol al Manchester City, al considerar que el portero tenía el balón bajo control».

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La cuenta también compartió la explicación desde la sala del VAR: «VAR: El balón está controlado entre ambas manos y, a continuación, el atacante lo saca de esa posesión y lo introduce en la portería».

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Al City le cuesta recuperar el impulso en la lucha por el título

El gol anulado resultó especialmente doloroso porque Rodrigo Muniz había adelantado al Fulham en el minuto 16, aprovechando las debilidades defensivas del City. Por detrás en el marcador, el Manchester City no tenía margen de error si quería reducir la distancia de seis puntos con el líder, el Arsenal. Una cuarta derrota consecutiva habría supuesto un duro golpe para sus aspiraciones de luchar por el título de la Premier League y habría intensificado el escrutinio sobre el planteamiento táctico de Maresca en este difícil periodo .

Pese al revés sufrido con Haaland, el City acabó encontrando el gol en la segunda parte para rescatar un punto. En el minuto 57, el fichaje de verano Elliot Anderson firmó una acción brillante al marcar con una espectacular volea desde el borde del área.

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Aumenta la presión en la lucha por la Premier League

Aunque el gol de Anderson aseguró el empate, el resultado obliga al Manchester City a seguir trabajando para superar al Arsenal en lo alto de la clasificación. El Arsenal tenía previsto jugar más tarde contra el Newcastle, por lo que el City perdió la oportunidad de ejercer la máxima presión sobre su rival.

El Manchester City afronta ahora una exigente serie de partidos, que comienza el martes con el duelo de Champions League contra el Napoli en el Etihad Stadium. Después centrará su atención en una difícil visita al Emirates Stadium en la Premier League, donde se enfrentará al Arsenal el 29 de noviembre.