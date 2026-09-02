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Andreas Koenigl

Traducido por

Contrato rescindido en el PSG: un exestrella del Bayern de Múnich está sin club a los 29 años

Ligue 1
R. Sanches
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Bundesliga

El exjugador del Bayern Renato Sanches ha tocado fondo en su carrera con solo 29 años, después de que su contrato con el PSG fuera rescindido.

En su día fue considerado una gran promesa de futuro, pero ahora Renato Sanches, con solo 29 años, está sin club. Según informa el diario portugués Record , el contrato del centrocampista con el campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, ha sido rescindido.

El internacional portugués en 32 ocasiones, cuyo contrato con el PSG en realidad todavía tenía un año de vigencia, aspira a dar el siguiente paso en su carrera después de que, de todos modos, ya no tuviera futuro en la capital francesa.

Recientemente, Sanches fue cedido por el PSG en tres ocasiones consecutivas: a la AS Roma, al Benfica y al Panathinaikos, sin que lograra convencer de forma sostenida en ninguno de sus tres destinos ni recomendarse para un fichaje definitivo. Ahora está por ver qué ocurrirá, aunque últimamente incluso se había mencionado al Union Berlín, de la Bundesliga, como posible destino.

Sanches causó sensación como talento excepcional en la EURO 2016 y ese mismo año fue distinguido con el premio Golden Boy al mejor jugador sub-21 de Europa, motivo por el que el Bayern de Múnich pagó entonces alrededor de 35 millones de euros al Benfica. Sin embargo, no logró asentarse realmente en el equipo bávaro.

Después llegó una cesión al Swansea City, antes de que en 2019 se marchara al Lille por un traspaso de 20 millones de euros. Tres años más tarde, Sanches puso rumbo al PSG, pero tampoco allí logró hacerse un sitio fijo en el equipo y acabó disputando únicamente 27 partidos con el conjunto parisino.

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