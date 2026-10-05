Contrato extraordinario: el Bayern de Múnich logra al parecer un avance decisivo en las negociaciones con Harry Kane

Según esa información, el campeón récord del fútbol alemán ha llegado a un acuerdo de principio con el delantero estrella inglés para un nuevo contrato hasta 2029. No obstante, todavía quedan por aclarar los últimos detalles antes de que el jugador de 33 años firme su nuevo y, en opinión de Karl-Heinz Rummenigge, también extraordinario contrato.

«Antes habría dicho: con jugadores mayores de 30 años, por norma general solo se deberían hacer contratos de un año. Pero hay excepciones cuando estás convencido de un jugador. Y ese es el caso con Harry», dijo recientemente Rummenigge en una entrevista con Abendzeitung: «No hay que olvidar que en tres años solo estuvo lesionado una vez. Yo mismo lo recuerdo: cuando ya tenía el tres delante, ya arrastraba bastantes problemas musculares».

En el pasado reciente, leyendas del club como Arjen Robben o Franck Ribery también habían recibido solo contratos de un año en el tramo final de sus carreras. Pero en el caso de Kane, la situación es distinta debido a sus pocas lesiones: de hecho, fueron cuatro pequeñas bajas obligadas desde su llegada en el verano de 2023. En consecuencia, hasta el final tampoco estuvo sobre la mesa que el capitán de la selección inglesa pudiera renovar solo por un año.

Harry Kane podría ganar el Balón de Oro con el Bayern

Desde su traspaso de 95 millones de euros desde el Tottenham Hotspur al Bayern, Kane firma un impresionante balance de 101 goles en 98 partidos de la Bundesliga.

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En la Champions League, Kane marcó 34 veces para el conjunto muniqués en 39 partidos. Además, este año figura entre los favoritos al Balón de Oro, después de haberse asegurado la Bota de Oro con un total de 73 goles con el Bayern e Inglaterra.

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