Informes de un diario portugués revelaron que Pedro Gonçalves, estrella del Sporting de Lisboa, ya ha cerrado todos los detalles relativos a sus condiciones personales con la directiva del club saudí Al-Ittihad, de cara a su esperado traspaso a la Roshn League durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según lo publicado por el diario portugués "Record", el acuerdo alcanzado entre el jugador y el club contempla que Gonçalves perciba un elevado salario anual que alcanza los 10 millones de euros, lo que lo convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados de la Liga saudí en caso de que la operación se cierre de forma oficial.

Añadió que el jugador portugués se encuentra a la espera, aguardando la luz verde definitiva para hacer las maletas y viajar a Arabia Saudí con el fin de someterse al reconocimiento médico y firmar los contratos.

Aseguró que este asunto está supeditado a la conclusión de las negociaciones que se desarrollan actualmente entre el Al-Ittihad y la directiva de su club portugués, que aún siguen tratando los últimos detalles y las cláusulas económicas relativas al importe del traspaso del jugador.

En el mismo contexto, el diario portugués señaló que el estancamiento de las negociaciones o su prolongación durante más tiempo podría repercutir directamente en la participación de Pedro Gonçalves con su actual equipo, y consideró probable su ausencia en el próximo enfrentamiento en el play-off asiático ante el Al-Ittihad y el Al-Jazira, como medida preventiva hasta que se resuelva su futuro y se evite cualquier lesión que pudiera entorpecer su traspaso al Al-Ittihad.