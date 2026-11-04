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El Barcelona se ha llevado un importante susto por lesión tras su contundente actuación en la Champions League contra el Aston Villa el martes por la noche. Rodri, el referente del centro del campo, tuvo que ser sustituido antes de tiempo, lo que deja a Hansi Flick a la espera de noticias de cara al crucial duelo liguero con el Atlético de Madrid este fin de semana.

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Rodri, sustituido por molestias en el isquiotibial

Rodri pidió el cambio al final de la primera parte de la victoria del Barcelona por 3-0 ante el Aston Villa en la Champions League. El futbolista de 30 años sintió dolor en el isquiotibial derecho, por lo que los servicios médicos decidieron retirarlo en el descanso para evitar daños mayores.

El canterano Marc Bernal ocupó su lugar junto a Pedri en la segunda parte. El adolescente firmó una actuación serena y ayudó al Barcelona a mantener su solidez defensiva y a conseguir su primera portería a cero en competición europea en 18 partidos.

Flick confirma que Rodri se someterá a pruebas médicas

Flick confirmó que la sustitución prematura del referente del centro del campo fue una medida de precaución, aunque todavía se desconoce la gravedad exacta de las molestias. El técnico reconoció que las pruebas médicas serán necesarias para determinar cuándo podrá regresar.

«Tenía algunas molestias», declaró Flick a los periodistas tras el pitido final. «Tenemos que esperar hasta el [jueves] para hacerle las pruebas».

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Según Mundo Deportivo, el centrocampista tiene previstas unas primeras evaluaciones durante la sesión de recuperación del miércoles. Los resultados de esas pruebas determinarán si el veterano puede enfrentarse este fin de semana a su antiguo club.

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La elevada carga de minutos pasa factura

El problema en el isquiotibial aumenta la preocupación por la elevada carga de minutos de Rodri. Desde que se concretó su traspaso procedente del Manchester City, el centrocampista ha acumulado 945 minutos en 14 partidos esta temporada y se ha convertido en uno de los jugadores a los que más recurre Flick.

Su tiempo de juego fue especialmente llamativo en la goleada liguera del sábado por 6-1 ante el Alavés. Mientras que titulares importantes como Pedri, Raphinha y Lamine Yamal pudieron descansar una vez establecida una ventaja contundente, Rodri disputó los 90 minutos.

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Pese a la preocupación por la lesión, el Barcelona ha recuperado el impulso tras las derrotas consecutivas sufridas a finales de octubre ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. La victoria europea del martes deja al equipo empatado en la segunda posición de la tabla de la Champions League con nueve puntos, a tres del líder, el PSG.

Se acerca un duelo en la parte alta de la tabla

El Barcelona, líder de LaLiga, viajará el domingo a la capital española para enfrentarse al Atlético de Madrid. Flick tendrá que tomar una decisión difícil sobre su alineación ante un rival exigente, ya que el equipo necesita contar con su pivote habitual.

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Si se confirma la baja de Rodri, Bernal ofrece una alternativa natural en la base del centro del campo. Sin embargo, sustituir la inteligencia posicional y la amplia experiencia del futbolista de 30 años en un partido de tanta importancia supondrá un reto considerable para los visitantes.