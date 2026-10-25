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El Real Madrid ha recibido una noticia alentadora de cara al trascendental Clásico del domingo ante el Barcelona: Thibaut Courtois lucha por superar una enfermedad repentina. En un principio se esperaba que el portero belga se perdiera el viaje a Cataluña, pero sigue confiando en poder disputar el partido más importante de la temporada española.

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Courtois se recupera de una enfermedad

El Real Madrid ha sufrido un contratiempo de última hora por el estado físico de su portero estrella, Courtois, a solo unas horas de enfrentarse a su rival, el Barcelona. El domingo por la mañana, el club emitió un comunicado en el que confirmó que el internacional belga causaba baja en la convocatoria por una enfermedad con síntomas similares a los de la gripe.

Según The Athletic, la situación ha dado un giro positivo, ya que el guardameta de 34 años aún confía en poder viajar para reunirse con sus compañeros. Courtois está decidido a estar disponible para el gran partido.

El Madrid se encuentra actualmente a seis puntos del Barcelona, líder de la clasificación, por lo que necesita ganar este partido para mantener sus aspiraciones al título. Pese a la reciente mejoría de sus resultados en las competiciones nacionales y europeas, tras las victorias ante el Sevilla y el RB Leipzig, perder a un jugador de la talla de Courtois sería un duro golpe. El club sigue de cerca su evolución hora a hora antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en la convocatoria.

Mourinho tiene preparado un plan alternativo

Si Courtois no llega a tiempo para el inicio del partido, su suplente, Andriy Lunin, está preparado para asumir el protagonismo. El internacional ucraniano ya tiene experiencia en grandes citas y ha cubierto con solvencia anteriores ausencias del belga. Lunin llegó al Real Madrid en 2018, al igual que Courtois, y ha disputado 43 partidos de La Liga en las últimas cinco temporadas como suplente de garantías.

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Para evitar quedarse sin suficientes porteros, Mourinho ha recurrido a la cantera. Illia Voloshyn, guardameta del equipo C del club, ha sido incluido en la expedición por precaución. El joven ucraniano, que ha representado a su país en la categoría sub-20, aún no ha debutado como profesional en categoría absoluta, pero aporta la cobertura necesaria junto a Sergio Mestre en la convocatoria para el partido.

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Una figura legendaria bajo palos

La importancia de Courtois para el Real Madrid es difícil de exagerar, ya que se ha consolidado como uno de los principales candidatos a ser considerado el mejor portero del mundo. Desde su llegada procedente del Chelsea en el verano de 2018, ha dejado su portería a cero en 98 partidos de La Liga.

Courtois sigue siendo una pieza fundamental para el Real Madrid en su novena temporada tras su fichaje procedente del Chelsea en 2018. Ha conquistado 12 títulos, entre ellos tres Ligas y dos Champions League. Aunque el contrato actual del veterano portero vence al final de esta campaña, las negociaciones avanzan favorablemente y se espera una ampliación de 12 meses que lo mantendría en Madrid hasta 2028.

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Mourinho tiene problemas para confeccionar el equipo

Aunque la atención se centra en la portería, el Madrid ya sabe que no podrá contar con una de sus principales amenazas ofensivas. Vinicius Junior no está disponible porque sigue cumpliendo una sanción de cuatro partidos en las competiciones nacionales.