Contrariamente a lo anunciado por Bélgica... Doku explica su ausencia ante Irán y anuncia su regreso

El extremo belga Jérémy Doku regresa a la selección para el último partido de la fase de grupos del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Jugó en el debut ante Egipto (1-1) y se perdió el segundo encuentro contra Irán (0-0).

La selección belga había dicho que se ausentó ante Irán por una infección respiratoria, pero el propio Doku reveló en Instagram que fue para estar presente en el nacimiento de su primer hijo.

Doku escribió en Instagram: «Gracias por el cariño, los buenos deseos y los mensajes amables en estos días».

Y añadió: «Shirin (mi esposa) y Brice (mi hijo) están bien, y mi corazón está lleno de gratitud. La llegada de mi hijo es una de las mayores bendiciones que he recibido».

Y concluyó: «Gracias al equipo de Bélgica por el apoyo; ahora es el momento de volver al fútbol y representar a mi país en el escenario más importante».

Ahora Bélgica se prepara para enfrentar a Nueva Zelanda el sábado por la mañana, con la meta de ganar y avanzar a la siguiente ronda.