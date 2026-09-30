Contraataque: el patrocinador del Manchester City amenaza con demandar a la Premier League

La crisis del Manchester City con la Premier League ha entrado en una nueva fase, después de que la aerolínea emiratí Etihad Airways, patrocinador principal del club, revelara que estudia emprender acciones legales contra la Liga, tras aparecer su nombre de forma indirecta en el fallo emitido sobre las infracciones financieras del club.

Según el diario "Daily Mail", la compañía confirmó que "rechaza de forma categórica" las conclusiones y los resultados recogidos en la decisión de la comisión independiente, señalando que ha comenzado a solicitar asesoramiento legal para determinar los pasos que puede dar para proteger sus intereses.

La escalada llega después de que la Premier League publicara ayer martes el fallo, largamente esperado, de una comisión independiente, que concluyó que el Manchester City ocultó una financiación superior a 830 millones de libras esterlinas a través de una serie de acuerdos comerciales entre los años 2009 y 2018, periodo durante el cual el club se coronó con ocho títulos.

Según el fallo, el Manchester City alegó haber obtenido 949,94 millones de libras esterlinas de dichos acuerdos comerciales, mientras que la comisión consideró que solo 119,25 millones de libras esterlinas de esa cifra representaban ingresos legítimos, y que la mayor parte de la financiación procedía de los propietarios del club, el Abu Dhabi United Group, con lo que la comisión concluyó que existía una manipulación financiera de cerca de 900 millones de libras esterlinas.

Etihad Airways rechaza las conclusiones

Aunque Etihad Airways no fue mencionada por su nombre en el fallo publicado, la compañía está vinculada al Manchester City desde el año 2009, en su calidad de patrocinadora del estadio del club, de su camiseta y de su centro de entrenamiento.

En el año 2011, la compañía firmó un acuerdo de patrocinio con el club por valor de 400 millones de libras esterlinas y con una duración de 10 años, antes de que se prorrogara posteriormente.

Una portavoz de Etihad Airways declaró: "Etihad Airways rechaza de forma categórica cualquier resultado, conclusión o insinuación que apunte a que la compañía participó en algún acuerdo comercial irregular".

Y añadió que la manera en que la Premier League anunció las conclusiones de la comisión, tras un periodo de filtraciones e informes selectivos, "ha generado consecuencias perjudiciales para Etihad Airways", pese a que el nombre de la compañía no figura en la versión publicada y revisada del fallo.

La compañía puntualizó: "En ningún momento la Premier League se puso en contacto con Etihad Airways ni la incluyó en los procedimientos vinculados al dictamen de la comisión. Por lo tanto, la Liga no otorgó a Etihad Airways ninguna oportunidad de representarse a sí misma, de aportar la información pertinente o de garantizar la exactitud y la equidad de la información en la que se basó para llegar a unas conclusiones que ahora podrían interpretarse como perjudiciales para la compañía".

Una advertencia directa a la Premier League

Etihad Airways elevó el tono de su discurso y expresó su "profunda" preocupación por la forma en que el caso ha sido tratado a nivel mediático.

Y afirmó: "La falta de claridad y transparencia, junto con la divulgación selectiva de la información, ha generado consecuencias perjudiciales para Etihad Airways pese a que la compañía no fue mencionada en la decisión publicada. La Premier League debe asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de la forma en que se han presentado estas conclusiones".

La compañía subrayó al mismo tiempo que su compromiso con el Manchester City "sigue siendo firme", y añadió: "Estamos al lado del club, de su afición y de la comunidad más amplia de Etihad Airways, mientras el Manchester City recurre las conclusiones de la comisión a través de los procedimientos a su disposición".

La compañía concluyó su comunicado afirmando: "Etihad Airways solicitará el asesoramiento legal adecuado sobre las opciones y las vías de reparación disponibles para proteger sus intereses".