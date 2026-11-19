Compartir Sigue a GOAL en Google

Una filtración inesperada ha desvelado la identidad del ganador del premio al Mejor Jugador de Asia de 2026, contra todos los pronósticos que habían surgido en los últimos tiempos.

Anuncios

Este jueves se celebra la gala de entrega de los premios a los mejores de Asia en el Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capital tailandesa, que ya acogió la ceremonia en 2017 y en la que se repartirán galardones en 19 categorías diferentes.

Entre los premios que se entregarán durante la gala figura el de Mejor Jugador de Asia, al que optan los saudíes Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli, y Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal , además del iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor.

Pocos minutos antes del inicio de la gala, el diario saudí «Asharq Al-Awsat» soltó una auténtica bomba al asegurar que el guardameta iraní Alireza Beiranvand es el mejor situado para llevarse el premio, por delante de Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.

Fahad Al-Issa, corresponsal del periódico saudí en Bangkok, explicó: «Antes del inicio de la gala, Firas Al-Buraikan era el favorito para llevarse el premio por el número de puntos que tiene».

Anuncios Anuncios

Y matizó: «Pero ahora me han llegado filtraciones no confirmadas, procedentes de fuentes muy solventes, de que el iraní Alireza será hoy el ganador del premio».

Related Topics

Estas filtraciones van en contra de lo esperado, ya que todos señalaban a Firas Al-Buraikan como ganador del premio al Mejor Jugador de Asia de 2026, tras el gran nivel mostrado con el Al-Ahli y con la selección de Arabia Saudí.

Al-Buraikan condujo al Al-Ahli a la conquista de la AFC Champions League Elite por segunda vez en su historia, y también por segunda temporada consecutiva, tras imponerse al Machida Zelvia japonés por 1-0 en la final.

Anuncios

El jugador de 26 años tuvo la última palabra en aquel torneo: entró como suplente en la final y anotó el agónico gol de la victoria en el minuto 6 de la prórroga.

Los logros de Al-Buraikan no se limitaron al Al-Ahli, ya que también llevó a la selección saudí a conquistar la 27.ª edición de la Copa del Golfo Arábigo («Khaleeji 27»), el pasado mes de octubre.

Anuncios

El delantero saudí guio a su selección hacia su cuarto título del torneo del Golfo, el primero en 23 años, tras marcar otro gol decisivo en la final, en la victoria por 2-0 ante Emiratos Árabes Unidos.

Gracias a su excelente rendimiento, Al-Buraikan se proclamó máximo goleador de la «Khaleeji 27» con 3 tantos, ya que también había firmado un doblete ante Omán en la fase de grupos.

Anuncios

El delantero del Al-Ahli se habría convertido en el séptimo futbolista saudí en ganar el premio al Mejor Jugador de Asia desde que la Confederación Asiática de Fútbol lo adoptó en 1994.

Saeed Al-Owairan fue el primer ganador del galardón bajo el paraguas de la AFC, en 1994, y después le siguieron Nawaf Al-Temyat en 2000, Hamad Al-Montashari en 2005, Yasser Al-Qahtani en 2007, Nasser Al-Shamrani en 2014 y, por último, Salem Al-Dawsari en 2022 y 2025.