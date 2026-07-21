Contra todo pronóstico... Se filtra nueva información sobre la decisión del TAS en el caso de Marruecos y Senegal

La resolución del conflicto entre Marruecos y Senegal sobre la identidad del campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 no será tan inminente como se esperaba, después de que informaciones periodísticas revelaran una nueva fecha para la vista prevista ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para examinar el caso.

Según la cadena española especializada IUSPORT , citando fuentes cercanas a una de las partes del conflicto, la audiencia entre las federaciones senegalesa y marroquí se celebrará durante los próximos meses de septiembre u octubre, en la sede del tribunal en la ciudad suiza de Lausana.

Este calendario significa que la emisión del fallo definitivo en el caso no será posible antes del mes de octubre como muy pronto, por lo que la controversia sobre el título de la Copa Africana de Naciones 2025 se prolongará varias semanas más, en medio de una tensión constante entre las dos partes.

Algunas informaciones periodísticas afirmaron a comienzos del presente mes de julio que el tribunal había emitido un fallo a favor de Senegal, pero el TAS negó haber emitido cualquier decisión oficial.

El título de África 2025, en suspenso a la espera del fallo del TAS

La afición africana aguarda la decisión del tribunal deportivo, que determinará si ratifica la resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) emitida el pasado 17 de marzo, o si la anula de forma definitiva.

El Comité de Apelaciones de la CAF había revocado la resolución de primera instancia, tras decidir retirar el título del torneo a la selección senegalesa y otorgarlo administrativamente a la selección marroquí, a raíz de los sucesos que se vivieron en la final.

La decisión se produjo después de que los jugadores de la selección de Senegal abandonaran temporalmente el terreno de juego durante el tiempo añadido, en protesta por la concesión de un penalti a favor de la selección marroquí, antes de que este se ejecutara y se fallara, y de que Senegal marcara posteriormente un gol por medio de Pape Gueye.

Y pese a que Marruecos no logró transformar el penalti en gol, la Confederación Africana decidió considerar a la selección marroquí vencedora por un resultado de 3-0 administrativamente, debido a la infracción cometida por la selección senegalesa según la resolución del Comité de Apelaciones.

La Federación Senegalesa de Fútbol rechazó la resolución de forma tajante, al considerarla «injusta» y calificarla de «robo administrativo», antes de presentar oficialmente un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con el fin de recuperar su derecho al título.

La vista del TAS será decisiva para determinar el destino del torneo, ya que las cosas se encaminarán hacia uno de dos escenarios: o bien confirmar la resolución de la Confederación Africana y mantener a Marruecos como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, o bien anular la sanción, reconocer de nuevo el resultado del terreno de juego y otorgar el título a Senegal.