Tobias van den Elshout recuerda con sentimientos encontrados el Clásico entre el Feyenoord y el Ajax (1-1). El centrocampista causó una excelente impresión en De Kuip tras entrar al campo en los primeros minutos y recibió numerosos elogios al término del partido en ESPN, pero no se siente satisfecho en absoluto.
Giovanni van Bronckhorst dio entrada a Van den Elshout pasados los veinte minutos para sustituir al lesionado Gjivai Zechiël. El centrocampista se hizo notar con sus desmarques y, poco después de la hora de juego, estuvo cerca de marcar, pero se topó con el portero del Ajax Maarten Paes.
Al término del partido, Hans Kraay junior le pregunta a Van den Elshout si ha jugado su mejor encuentro con la camiseta del primer equipo del Feyenoord. «Sí, creo que sí. Creo que he mostrado cosas buenas y ahora tengo que seguir adelante».
Van den Elshout se siente claramente cómodo en el centro del campo. «Soy centrocampista por naturaleza. El año pasado jugué partiendo desde la izquierda, claro, pero era una situación muy distinta, con otra forma de jugar. Creo que esta sí es mi posición».
Según explica, puede jugar tanto de 8 como de 10. «En principio, en las dos posiciones. Puedo jugar de 10 y recorrer muchos metros, pero eso puedes hacerlo tanto de 10 como de 8».
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A pesar de su superioridad, el Feyenoord no logró quedarse con los tres puntos en casa, en parte porque Nacho Ferri falló un penalti en el minuto 67. «Tienes el balón a once metros para ganar el partido. Es una pena. Le apoyamos y estamos ahí para él; cualquiera puede fallar un lanzamiento. Pero, por supuesto, duele».
Van den Elshout cree, pese a todo, que la actuación ante el Ajax puede ser el comienzo de una etapa mejor para el Feyenoord. «Trabajamos duro, eso es lo primero que hay que decir. Creo que hoy podríamos haber conseguido más. A partir de ahí tenemos que seguir construyendo».
Durante el Clásico, Kraay junior quedó impresionado por la velocidad de Van den Elshout, que le explica de dónde sale su aceleración. «Sabía que tenía esa punta de velocidad, pero no la muestro muy a menudo. Tengo las piernas largas, así que me cuesta un poco más arrancar. Pero, cuando ya he cogido velocidad después de diez o veinte metros, puedo cubrir bastante distancia».
Cuando Kraay junior le dice que se irá a casa satisfecho, el periodista recibe una respuesta tajante. «¿Sinceramente, Hans? No. Estoy contento, orgulloso y agradecido por haber podido jugar, por haber disputado muchos minutos y por haber mostrado una buena versión de mí mismo. Pero, al final, siempre quiero ganar y hoy, por desgracia, no ha ocurrido».
Por último, Kraay junior le cuenta a Van den Elshout que los analistas de ESPN Kenneth Perez y Karim El Ahmadi también han quedado impresionados con su actuación. «Gracias, señores. Siempre es bonito recibir elogios», responde el centrocampista con una sonrisa.