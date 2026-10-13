Conte, se respira aire de Premier: para las casas de apuestas, cobra cada vez más fuerza la opción del Manchester United

Una victoria en la Premier League y otra en la Champions League en ocho partidos oficiales, además de una rocambolesca eliminación en la Copa de la Liga. Los dos primeros meses del Manchester United son una pesadilla, con Micheal Carrick, en su primera experiencia al frente del equipo desde el inicio de una temporada, cada vez más cerca de la destitución. En las últimas horas, en Inglaterra gana fuerza la candidatura de Antonio Conte , que busca un club «al que levantar y que haya perdido su propia historia». Es el perfil perfecto para los Red Devils, que no ganan la Premier League desde hace 13 años y que en las últimas diez temporadas solo han conquistado una FA Cup y una Copa de la Liga. Muy poco para un club que en los primeros 13 años del nuevo siglo ganó siete ligas y una Champions League. La llegada del exentrenador del Napoli a Manchester cotiza a 2,75 en Sisal y Snai, una cuota que se ha desplomado desde el 6,00 de la semana pasada, justo cuando Conte declaró que quería volver con un proyecto ambicioso, pero que hubiera perdido su esencia.