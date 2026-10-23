Conte responde a los rumores que lo vinculan con el United y zanja su postura sobre las polémicas condiciones

El entrenador italiano Antonio Conte negó las especulaciones que apuntaban a su inminente llegada al banquillo del Manchester United, como sucesor del actual técnico Michael Carrick.

Numerosas informaciones señalaron que Conte, quien llevó al Chelsea a conquistar el título de la Premier League en 2017 y que abandonó el Nápoles este verano, figura en la lista de entrenadores candidatos a suceder a Carrick en Old Trafford.

Informes italianos indicaron esta semana que el entrenador italiano, de 57 años, puso condiciones concretas para asumir las riendas del Manchester United, durante unas negociaciones que se produjeron la misma noche en que el equipo de Carrick cayó ante el Como por 4-1 en la Liga de Campeones de Europa.

El diario "La Repubblica" señaló que Conte quiere tener plenos poderes en el mercado de fichajes y trabajar como director técnico, y no como mero entrenador del primer equipo, además de elegir él mismo a su cuerpo técnico, lo que incluye a varios allegados en quienes confía.

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Conte salió a hablar sobre estas informaciones y no negó haber mantenido conversaciones, pero recalcó que las negociaciones no han llegado a una fase avanzada, después de que su nombre haya sido vinculado a numerosos clubes.

Conte dijo, a través de un comunicado oficial: "A raíz de las recientes informaciones en los medios de Italia y del extranjero, considero oportuno aclarar mi situación. Mi nombre ha sido vinculado a numerosos clubes, pero actualmente no existe ninguna negociación que haya llegado a una fase avanzada".

Y añadió: "Tras una etapa magnífica y exitosa al frente del cuerpo técnico del Nápoles, me daré el tiempo que necesito para estudiar cómo y cuándo volver a entrenar. Será una decisión meditada con cuidado y la tomaré cuando vea que las circunstancias son las adecuadas".

Prosiguió: "He tenido conocimiento de informes que hablan de exigencias económicas y condiciones para obtener el control total, supuestamente presentadas ya por mí a los clubes mencionados, junto con reservas sobre lo que se ha descrito como mi fuerte personalidad".

Continuó: "Estos informes carecen de fundamento, ya que actualmente no existe ninguna base concreta que permita emitir tales valoraciones".

Agregó: "Si surge una oportunidad real, ese será el momento adecuado para mantener conversaciones con el club en cuestión y estudiar de forma conjunta los términos del posible acuerdo, teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes y las características y el estilo que distinguen mi trabajo como entrenador".

Concluyó: "Hasta entonces, cualquier suposición sobre mis exigencias y mi futuro profesional no pasa de ser una especulación y no puede tratarse como un hecho".



