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Antonio Conte vuelve a hablar. Entrevistado por Cronache di Spogliatoio, habló también de la opción del Manchester United y de la Premier:

«El Manchester United tiene una historia tan importante que, si alguien hubiera temido mis métodos, no creo que los Red Devils hayan tenido miedo de traer a gente capaz de construir algo importante y devolverlos a su historia.

¡El Manchester United lleva 13 años sin ganar la Premier, desde que lo entrenaba Ferguson!

Alex es una persona por la que siento una enorme estima. He leído su libro y, cuando entrenaba al Chelsea, tuve incluso el honor de ir a su casa.

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Me parece ofensivo para el Manchester United oír que se digan ciertas cosas»