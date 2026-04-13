Conte amenaza a periodistas italianos por el «entrenamiento de la selección»

Antonio Conte reafirmó su compromiso con el Nápoles y desmintió que vaya a asumir la selección italiana tras la salida de Gennaro Gattuso.

Así lo afirmó tras el 1-1 ante Parma en la jornada 32 de la Serie A.

Tras el 1-1 ante el Parma, afirmó en rueda de prensa: «No he aceptado ninguna oferta y me queda un año de contrato con el Nápoles; al final de la temporada hablaré con el presidente».

Y añadió: «Espero que se entienda lo que digo; si se tergiversa, no volveré a hablar».

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Sobre el partido, añadió: «Encajar un gol a los 30 segundos se podía haber evitado; no fue un buen comienzo ante un rival muy compacto en defensa».

Y añadió: «Cuando encajas un gol tan rápido, te das cuenta de que te has complicado la tarea desde el principio, y eso es lo que ha pasado hoy. Hemos corrido mucho, hemos creado numerosas ocasiones, hemos conseguido el empate y también hemos tenido oportunidades de ganar».

El técnico concluyó: «No puedo culpar a los jugadores, todos lo dieron todo, pero el partido terminó en un empate injusto. Es un punto más y ahora debemos centrarnos en clasificarnos para la Liga de Campeones».

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Gabriel Stravizzi marcó para el Parma y Scott McTominay para el Nápoles.

Con este empate, el Nápoles es segundo de la Serie A con 66 puntos, mientras que el Parma suma 36 y es 14.