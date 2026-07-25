Contactos secretos y un plan sorpresa: un gigante europeo tienta a Bruno Fernandes

El Juventus italiano abrió la puerta de las sorpresas en el mercado de fichajes estival, después de comenzar a moverse para explorar la posibilidad de incorporar al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, en una operación que sería una de las más destacadas del mercado si llegara a concretarse. Y pese a la dificultad de la misión, el club italiano ya ha empezado a tantear el entorno del jugador, en un momento en el que el Manchester United continúa trabajando para asegurar su futuro con un nuevo contrato.

El Juventus estudia dar un paso ambicioso para fichar a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, en el marco del plan del entrenador Luciano Spalletti para reforzar la calidad técnica y el liderazgo dentro del equipo.

El centrocampista portugués, de 31 años, es un objetivo ideal para la dirección del club italiano, dada la gran experiencia que posee, además de sus capacidades creativas, su olfato goleador y su personalidad de líder, elementos que el Juventus considera necesarios para recuperar la lucha por los títulos.

Asimismo, la experiencia previa de Bruno Fernandes en la liga italiana con los clubes Novara, Udinese y Sampdoria hace que su adaptación al ambiente del "Calcio" sea menos complicada en comparación con otros jugadores.

Contactos y obstáculos que entorpecen la operación

El portal "CaughtOffside" señaló: "Bruno Fernandes es uno de los mediapuntas más destacados cuya incorporación estudia Frederic Massara, director deportivo del Juventus, durante el mercado de fichajes de verano".

El informe añadió que los responsables del Juventus ya han contactado con los agentes de Bruno Fernandes para preguntar por su situación y por la posibilidad de cerrar la operación, un paso que refleja la seriedad del interés del club italiano en su fichaje.

Pese al interés del Juventus, cerrar la operación parece sumamente difícil desde el punto de vista económico, ya que se espera que el Manchester United pida una cantidad que oscila entre los 50 y los 75 millones de euros por desprenderse de su capitán.

Además, el enorme salario que percibe Bruno Fernandes representa otro obstáculo para el club italiano, lo que hace que cerrar la operación resulte complicado en las circunstancias actuales.

Salario récord y cláusula de rescisión

Bruno afronta el último año de su contrato con el Manchester United, con la opción del club de prorrogarlo una temporada más.

Pese a ello, las negociaciones para la firma de un nuevo contrato han logrado un progreso notable en el último periodo, y todos los indicios apuntan a que el jugador está cerca de continuar su trayectoria en el estadio de "Old Trafford".

Los responsables del Manchester United siguen confiando en su capacidad de resolver el asunto de la renovación y mantener al capitán del equipo durante años más.

Según un informe publicado por el diario "The Sun", Bruno Fernandes sigue comprometido con permanecer en el Manchester United, pese al interés que despierta en varios clubes.

El informe aclaró que las negociaciones continúan para mejorar las condiciones del contrato de Bruno Fernandes, sin que se haya alcanzado hasta ahora un acuerdo definitivo.

El jugador percibe actualmente un salario semanal de unas 375.000 libras esterlinas, mientras que su salario aumentará en caso de firmar el nuevo contrato para acercarse a las 400.000 libras esterlinas semanales, convirtiéndose en el mejor pagado de la plantilla del Manchester United.

El informe también apuntó que su contrato incluye una cláusula de rescisión valorada en 56 millones de libras esterlinas, que afecta a los clubes que deseen ficharlo desde fuera de Inglaterra.

El escenario más probable

Y aunque el seguimiento que hace el Juventus de la situación del jugador parece un paso lógico, el traspaso de Bruno Fernandes a la liga italiana durante el presente verano sigue siendo una posibilidad lejana, especialmente ante el avance de las negociaciones de renovación con el Manchester United.

El Juventus deberá aportar una gran contraprestación económica, además de un enorme salario, para convencer a Bruno Fernandes de emprender una nueva experiencia, algo que hace que la operación sea extremadamente complicada.

Por su parte, el Manchester United es consciente de la importancia de conservar a su capitán, al ser uno de los elementos más destacados del equipo y el creador de juego más influyente, especialmente en la etapa de reconstrucción que atraviesa el club.

Por ello, los responsables del Manchester United buscan resolver el asunto de la renovación lo antes posible, para evitar cualquier sorpresa que pueda reabrir la puerta a las especulaciones sobre el futuro de la estrella portuguesa, cuya continuidad en "Old Trafford" sigue siendo, según todos los indicios, la opción más probable hasta ahora.