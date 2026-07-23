Informes de prensa saudíes revelaron un giro inesperado en el futuro del uruguayo Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal, después de que el jugador manifestara su deseo de abandonar las filas del club durante el presente periodo.

El diario saudí "Al-Yaum" señaló que Núñez ha discutido con la directiva del Al-Hilal la posibilidad de rescindir su contrato de mutuo acuerdo, ante su deseo de vivir una nueva experiencia a partir de la próxima temporada, y apuntó que ha recibido contactos de un club estadounidense interesado en conocer su situación.

En este contexto, el reputado periodista Ben Jacobs confirmó a través de su cuenta en la plataforma "X" que el club estadounidense Atlanta United ha iniciado conversaciones preliminares para fichar al delantero del Al-Hilal.

Jacobs añadió: "Núñez ya ha discutido con el Al-Hilal la cuestión de la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, aunque sigue vinculado por un contrato en vigor con el club hasta el momento".

Este giro se produce después de que Núñez quedara fuera de los planes del director técnico del Al-Hilal, el italiano Simone Inzaghi, quien dio el visto bueno a la salida del jugador durante el presente periodo de fichajes.

Por su parte, el Al-Hilal ha iniciado sus gestiones en busca de un gran fichaje ofensivo para reforzar la delantera, a petición del cuerpo técnico.