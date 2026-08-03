Ahmed Sayed Zizo, estrella del Al Ahly y de la selección de Egipto, envió un mensaje conmovedor tras el terremoto que sacudió Egipto en la madrugada de este lunes.

Un temblor de magnitud 5,6 en la escala de Richter golpeó Egipto antes del amanecer del lunes, según el Instituto Nacional de Investigación Astronómica y Geofísica.

El Instituto de Investigación Astronómica informó en un comunicado que el temblor se produjo a las tres de la madrugada, a una profundidad de 10 kilómetros, y que su epicentro se situó a 38 kilómetros al norte de Suez.

Zizo escribió a través de su cuenta de Instagram: "Unos segundos de miedo bastaron para que el mundo, con todo lo que hay en él, se empequeñeciera ante los ojos de la gente, y para que cada uno recordara que, al final, no hay más refugio que Dios".

Y añadió: "La vida es demasiado corta para vivirla entre disputas, injusticia y enojo, y demasiado corta para que el mundo nos distraiga del día al que todos vamos".

Zizo continuó: "Trabaja, esfuérzate y sueña, pero no olvides, mientras construyes tu vida terrenal, construir para tu otra vida; y no aplaces un arrepentimiento ni un bien que puedas hacer, ni un derecho que puedas devolver".

Y prosiguió: "Quizá Dios nos envíe momentos como este no solo para que temamos, sino para que despertemos, reflexionemos sobre nosotros mismos y comprendamos que la existencia de una segunda oportunidad es, en sí misma, una bendición".

Y concluyó: "Dios mío, protégenos con Tu misericordia y perdónanos, concédenos un buen final y no nos lleves sino estando complacido con nosotros".