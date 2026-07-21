El guardameta de la selección de Cabo Verde, Vozinha, se convirtió en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, después de pasar de ser un jugador desconocido a nivel internacional a un fenómeno en las redes sociales gracias a su destacado rendimiento en el torneo. Sin embargo, el primer puesto en la lista de los jugadores que más seguidores ganaron en Instagram fue para otra estrella.

Según los datos publicados por el sitio web Sportico, el número de seguidores de Vozinha, de 40 años, aumentó de cerca de 30.000 antes del inicio del torneo a 29,43 millones de seguidores tras su conclusión, logrando un incremento de 29,4 millones de seguidores, en una de las historias de éxito más destacadas fuera del terreno de juego durante el Mundial.

A pesar de este crecimiento excepcional, Erling Haaland, goleador de Noruega, encabezó la lista después de sumar 32,1 millones de seguidores a su cuenta, elevando el total de sus seguidores de 40,6 millones a 72,7 millones.

La cadena francesa RMC destacó que la popularidad del delantero del Manchester City creció considerablemente dentro de Estados Unidos, ya que no gozaba de la misma difusión entre el público estadounidense antes del torneo, antes de que su personalidad alegre y sus publicaciones poco convencionales en Instagram contribuyeran a atraer a millones de nuevos seguidores.

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Entre las publicaciones más difundidas figura su aparición tras su regreso a Noruega, cuando bajaba del avión llevando un mapache disecado bajo el brazo, mientras el animal sostenía una botella vacía, en una imagen que provocó una amplia reacción en las plataformas de redes sociales.

La lista también contó con presencia francesa a través de Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, cuyo número de seguidores se multiplicó por más de dos tras su brillante actuación con la selección de Francia en el Mundial, elevando su cifra de 5,2 millones a 10,9 millones de seguidores, con un aumento de 5,7 millones.

Clasificación de los jugadores que más nuevos seguidores ganaron en Instagram durante el Mundial 2026, según el sitio web Sportico:

Erling Haaland (Noruega): +32,1 millones de seguidores

Vozinha (Cabo Verde): +29,4 millones

Jude Bellingham (Inglaterra): +12 millones

Cristiano Ronaldo (Portugal): +11,4 millones

Lamine Yamal (España): +11 millones

Neymar (Brasil): +7,7 millones

Lionel Messi (Argentina): +7,5 millones

Gilberto Mora (México): +6,6 millones

Michael Olise (Francia): +5,7 millones

Endrick (Brasil): +5,6 millones