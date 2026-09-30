Parece que el marfileño Yan Diomandé, recién llegado a las filas del Real Madrid, aumentará la presión sobre su compañero brasileño Vinicius Junior, sobre todo porque ambos prefieren jugar en la posición de extremo izquierdo.

Diomandé puede adaptarse a la banda derecha, pero muestra lo mejor de sí en la banda izquierda, algo que quedó claramente de manifiesto ayer martes, cuando ofreció una actuación magnífica con la selección de Costa de Marfil ante Somalia, en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

Según el diario catalán "Mundo Deportivo", lo que ofreció Diomandé acentúa la pregunta que muchos se plantean: ¿debería Mourinho (entrenador del Real Madrid) sentar a Vinicius en el banquillo y otorgar a Yan Diomandé la posición de extremo izquierdo en el ataque del Real Madrid?

Es cierto que la selección de Costa de Marfil no se enfrentó a un rival de primer nivel, pero la selección de Somalia se apoyaba en una defensa replegada, algo que resulta especialmente exigente para un extremo como Yan Diomandé, por lo que la actuación del jugador del Real Madrid merece elogios.

Yan Diomandé completó 5 de 6 regates, ejecutó 3 disparos y generó otras 3 ocasiones para sus compañeros con sus pases. Es cierto que no marcó ni asistió en un gol, pero logró algo que no tiene precio en partidos como este: crear ocasiones.





Cuando el extremo lo presionaba, se metía hacia el interior; cuando encontraba espacio, regateaba a los defensas; y cuando recibía el balón, la mayoría de las veces sucedía algo que mejoraba el juego.

Todo esto contrasta por completo con lo que ocurre últimamente cuando Vinicius, un jugador poco efectivo, entra al terreno de juego, tanto con el Real Madrid como con la selección brasileña, según recogió el diario catalán.

Parece que Yan Diomandé confía en sí mismo; no necesita un periodo de adaptación largo ni mucha vacilación para mostrar lo mejor de sí si Mourinho le concede tiempo de juego con regularidad.

Es cierto que Vinicius es un futbolista magnífico y lo ha demostrado sobre el terreno de juego, pero ha pasado mucho tiempo desde que ofreció su mejor nivel, y en el vertiginoso mundo del fútbol resulta cada vez más natural imaginar a Vinicius como jugador suplente en el Real Madrid.