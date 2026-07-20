Consejo del campeón: Kookoria entierra una moneda en el campo de la final del Mundial

El lateral izquierdo español Marc Cucurella, recién fichado por el Real Madrid, cumplió el deseo de Juan Cabdevía, campeón del mundo con España en 2010, antes de la final del Mundial 2026.

La selección española se proclamó campeona del mundo ayer domingo tras ganar 1-0 a Argentina en la prórroga.

Según Foot Mercato, el defensa cumplió la petición de Cabdevila: enterrar una moneda en el césped del MetLife Stadium minutos antes del pitido inicial.

Como en la final de 2010 ante Holanda (1-0), el gesto se repitió como amuleto para La Roja.

El Real Madrid anunció su fichaje procedente del Chelsea antes del inicio del Mundial.



