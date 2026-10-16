Consejo de guerra en LaLiga: el Barcelona regresa al Comité de Delegados en plena crisis entre el Real Madrid y Tebas

En una jornada cargada de tensión y sin precedentes en la historia del fútbol español, el anuncio de LaLiga sobre la composición de la nueva Comisión Delegada, uno de sus órganos más poderosos, influyentes y herméticos, coincidió con el estallido de la crisis verbal más violenta entre su presidente, Javier Tebas, y el Real Madrid.

El anuncio llegó el viernes, pocas horas después de una grave escalada en la que Tebas comparó los métodos del canal de televisión del Real Madrid con las técnicas de propaganda empleadas por el ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels. El club blanco respondió después con un comunicado oficial de tono muy duro en el que exigió la dimisión inmediata del presidente de la patronal, tanto de su cargo al frente de LaLiga como del de vicepresidente primero de la Federación Española.

Regreso sorpresa y mantenimiento de los cargos

El diario español "AS" reveló que el Real Madrid mantuvo en la nueva composición su polémico asiento dentro de la comisión (como vocal), así como la continuidad de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, en su puesto de vicepresidente primero.

Sin embargo, el movimiento más destacado fue el regreso sorpresa del Barcelona a la comisión, después de su retirada brusca e inesperada hace dos años en protesta por la forma de gestionar la patronal.

¿Por qué es la comisión más determinante de España?

La Comisión Delegada no es un órgano meramente formal, sino la verdadera cocina donde se toman las decisiones estratégicas más trascendentales sin necesidad de recurrir a la Asamblea General.

Desde su seno se han lanzado proyectos que cambiaron el futuro de la competición, como el plan "Impulso" y el polémico acuerdo con el fondo de inversión "CVC", y en ella se debaten también, en primera instancia, las modificaciones del reglamento del fair play financiero.

Una sola sala, todos los conflictos

La nueva composición se convertirá en algo parecido a un "consejo de guerra", ya que reunirá en una sola sala a todas las partes de los conflictos actualmente abiertos:

Primero, el enfrentamiento directo entre Tebas y el Real Madrid, que alcanzó su punto álgido hoy, teniendo en cuenta que Florentino Pérez no asistirá personalmente y que la representación recaerá en Begoña Sanz, directora general adjunta del club.

Segundo, el nuevo conflicto entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, en el marco del caso del delantero Julián Álvarez, que hizo estallar la disputa entre ambos clubes este verano, en un momento en el que la relación del Barcelona con Tebas vive una mejoría notable.

La comisión se completa con clubes considerados afines a la corriente de Tebas: el Sevilla, el Alavés, el Villarreal y el Eibar, que ocupará el puesto de vicepresidente segundo, a la espera de que se determinen los representantes de la Segunda División.



