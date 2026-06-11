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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

¿Conseguirá Mazraoui subirse al tren de Brasil? La carrera entra en su fase decisiva

N. Mazraoui
Marruecos
World Cup
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
Brasil
EE. UU.

El hombro del león de Marruecos, el obstáculo

Según medios marroquíes, el defensa Nasser Mazraoui habló sobre el debut de Marruecos contra Brasil en la Copa del Mundo.

Los “Leones del Atlas”, encuadrados en el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia, afrontan un reto difícil y ambicioso.

Según el portal marroquí Al-Batal, el jugador se centra en recuperarse de la lesión de hombro sufrida ante Noruega.

Aunque la lesión generó preocupación, los primeros diagnósticos son alentadores y crece el optimismo sobre su participación en el debut.

Mezraoui es clave en la selección gracias a su versatilidad defensiva y su capacidad para jugar en varias posiciones. Fue pieza fundamental en el histórico Mundial de Catar 2022.

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MAR

El cuerpo técnico, liderado por el entrenador Mohamed Wahbi, confía en su experiencia y en su capacidad para aportar equilibrio defensivo y participar en la creación de juego.

Marruecos debutará ante Brasil el domingo 14 de junio, se medirá a Escocia el 20 y cerrará la fase contra Haití el 25.

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