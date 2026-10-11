Los detalles del acta arbitral del partido entre Real Madrid y Villarreal han revelado las posibles sanciones que esperan a Vinicius Junior tras su expulsión por tirar del pelo a un jugador rival, además de su airada reacción después de que se le mostrara la tarjeta roja, lo que podría significar su ausencia en el próximo Clásico ante el Barcelona.

Según el diario español «Mundo Deportivo», el acta del partido entre Real Madrid y Villarreal, redactada por el árbitro Isidro Díaz de Mera, apareció durante las primeras horas de la mañana de hoy, incluyendo los detalles de la expulsión de Vinicius Junior, después de que tirara del pelo a Saliba, jugador del equipo apodado el Submarino Amarillo, en el minuto 71 del encuentro.

El árbitro no tomó la decisión de la expulsión en un primer momento, antes de revisar la jugada mediante la tecnología del videoarbitraje, tras el aviso de Alejandro Muñiz Ruiz.

Durante la propia grabación de audio, los responsables de la sala del VAR informaron al árbitro sobre el terreno de juego de que la jugada se encuadraba dentro del apartado de «conducta violenta».

En el acta del árbitro, perteneciente al comité de Castilla-La Mancha, se recoge: «tirar del pelo de un rival con el balón en juego, sin que el balón fuera objeto de disputa entre ambos».

Esta redacción, a la espera de la decisión del Comité de Disciplina prevista para el miércoles, abre la puerta a dos posibilidades de sanción, de acuerdo con el artículo 130 relativo a la violencia.

La primera posibilidad consiste en limitarse a sancionar al jugador con un partido de suspensión, en base al apartado primero del mismo artículo, que establece: «la comisión de una conducta violenta durante el juego o como consecuencia directa de alguna de las acciones que se producen durante el mismo, siempre que la acción revista gravedad sin que de ella se deriven daños o lesiones, se castiga con la suspensión de uno a tres partidos, o por un periodo de hasta un mes».

Sin embargo, el propio acta señala que la jugada se produjo «sin que el balón fuera objeto de disputa entre ambos», una redacción que abre la puerta a una suspensión de dos partidos para Vinicius, de acuerdo con el apartado segundo del mismo artículo, que establece: «si la acción descrita en el apartado anterior se produce fuera del marco del juego, cuando el jugador no está en disposición de disputar el balón, o durante una interrupción del juego, se castiga con la suspensión de dos a tres partidos».

En base a ello, los tres miembros del Comité de Disciplina tendrán que determinar qué se entiende por la expresión del árbitro: «con el balón en juego, sin que el balón fuera objeto de disputa entre ambos».

El acta incluye también una descripción de la airada reacción del jugador brasileño tras su expulsión, pues el árbitro escribió: «tras su expulsión, y mientras se encontraba sobre el terreno de juego, continuó protestando mi decisión en voz alta, dirigiéndose hacia la zona en la que yo me encontraba de manera agresiva, y sus compañeros de equipo tuvieron que sujetarlo, sin que yo pudiera identificar ninguna expresión concreta que saliera de él».

Existen varias posibilidades para abordar esta jugada, y la mejor de ellas para el jugador brasileño es considerar su conducta como un comportamiento contrario a la disciplina deportiva, una infracción cuya sanción oscila entre uno y cuatro partidos de suspensión, con la probabilidad de que se aplique el mínimo de la sanción.

El reglamento establece: «se castiga con la suspensión de hasta cuatro partidos, o con una multa de hasta 602 euros, a quien cometa un comportamiento contrario a la disciplina deportiva, siempre que dicho comportamiento se clasifique como infracción leve».

En cuanto al peor escenario para Vinicius, consiste en clasificar su conducta dentro de las protestas a los árbitros, de acuerdo con el artículo 127 del código disciplinario, que establece: «la protesta al árbitro principal, los árbitros asistentes o el cuarto árbitro, salvo que ello constituya una infracción más grave, se castiga con la suspensión de dos a tres partidos, o por un periodo de hasta un mes».

La otra posibilidad consiste en considerar la conducta del jugador como un insulto o menosprecio al árbitro, de acuerdo con el artículo 124, que establece: «dirigirse a los árbitros, los responsables o las autoridades deportivas con expresiones o actitudes que impliquen menosprecio o falta de respeto, salvo que ello constituya una infracción más grave, se castiga con la suspensión de dos a tres partidos, o por un periodo de hasta un mes».

En ambos casos, la sanción parte de dos partidos como mínimo, y en base a todos los datos, el mínimo de la posible sanción sería la suspensión de Vinicius por dos partidos, uno por la expulsión y otro como consecuencia de su posterior reacción.

Pero la sanción podría llegar hasta cuatro partidos si su conducta se considera un comportamiento violento fuera del marco del juego, sumando dos partidos por su reacción tras la expulsión.

En cuanto al escenario intermedio, consiste en la suspensión del jugador por tres partidos, bien suspendiéndolo un partido por la expulsión y dos por sus posteriores protestas, bien suspendiéndolo dos partidos por la conducta violenta y un partido adicional por su reacción.

En todos los escenarios, Vinicius se perderá el partido del Clásico ante el Barcelona, previsto para el día 25 del presente mes en el estadio «Spotify Camp Nou».