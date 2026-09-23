"Conozco personalmente a más jugadores de Holanda que Xavi", dijo antes del partido de la Liga de Naciones que se disputa el jueves en Ámsterdam (20:45 horas) en una improvisada rueda de prensa. "No sé si eso es una ventaja. Pero no deja de ser un hecho", afirmó con una amplia sonrisa.

La leyenda del Barcelona Xavi se había hecho cargo de Oranje este verano tras el Mundial, que también fue mal para Países Bajos, en sustitución de Ronald Koeman, que había dimitido. Países Bajos, al igual que Alemania contra Paraguay, ya había caído en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis; el rival fue Marruecos.

Klopp asumió el cargo de seleccionador en sustitución de Julian Nagelsmann, que puso su puesto a disposición tras la eliminación en el torneo. El partido como visitante en Ámsterdam será ahora la primera aparición bajo la dirección de Klopp. El técnico aludió con sus palabras a su etapa en Liverpool: allí entrenó a los Reds entre 2015 y 2024.

¿Qué exjugadores de Jürgen Klopp están en la convocatoria de Holanda?

De aquellos años, Klopp todavía conoce al jefe de la defensa Virgil van Dijk, al recuperador Ryan Gravenberch y al extremo Cody Gakpo, que están en la nueva convocatoria de Xavi. Sin embargo, Klopp no veía que eso le ayudara en la preparación del partido: "Ni siquiera sabemos qué hace el rival", admitió, ya que al fin y al cabo también será la primera aparición de Xavi tras su llegada al cargo.