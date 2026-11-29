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Las malas noticias no cesan para el Bayern. Todo apunta a que Konrad Laimer tampoco volverá a jugar este año.

Según comunicó el domingo el club más laureado de Alemania, Laimer sufrió una «lesión por luxación de un tendón en el tobillo derecho» durante el empate sin goles ante el Hamburgo y tendrá que pasar por el quirófano. Según tz/Münchner Merkur, estará de baja al menos tres meses.

Laimer entró en el minuto 52 del partido en Hamburgo en sustitución de un Lennart Karls poco acertado, pero tuvo que ser sustituido en el 87 por un fuerte dolor en el pie tras recibir un golpe.

El entrenador Vincent Kompany ya se temía lo peor después del partido. «No tiene buena pinta», dijo el belga al ser preguntado por el estado de Laimer.

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Tras las roturas de la sindesmosis de Ismael Saibari y Harry Kane, la rotura de fibras musculares de Jamal Musiala y la lesión de un tendón de Manuel Neuer, la baja prolongada de Laimer es otro durísimo golpe para el club más laureado de Alemania en un otoño para olvidar.

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Además de esos cuatro jugadores, también están de baja Alphonso Davies (rotura de fibras musculares), Michael Olise (contusión) y Serge Gnabry (lesión muscular). Los tres podrían volver a la convocatoria para el próximo partido de la Copa de Alemania ante el Hertha Berlín. Al menos Gnabry y Davies regresaron a los entrenamientos con el equipo la semana pasada.

Las numerosas lesiones han sumido recientemente al club más laureado de Alemania en una pequeña crisis deportiva. El 0-0 en Hamburgo fue su tercer partido consecutivo sin ganar. Entre semana sufrió ante el Lille su primera derrota de la temporada en la Champions League (1-2). Unos días antes, el Bayern había empatado 1-1 en casa contra el Colonia. Como consecuencia, no solo cedió el liderato al Borussia Dortmund, sino que también perdió a Kane, su delantero estrella, por una lesión grave que le mantendrá de baja al menos tres meses.

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El debate sobre Musiala añade tensión en el Bayern

Por si fuera poco, aquella noche también se recrudeció el debate que venía gestándose en torno a la disfunción neurológica de Musiala. El miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge expresó en Sky con toda claridad sus grandes dudas sobre la posibilidad de que Musiala recupere algún día su nivel anterior. Además, no solo planteó la posibilidad de modificar su contrato, sino que prácticamente lo exigió para ese caso.

Musiala renovó a largo plazo con el Bayern en febrero de 2025 y pasó a ser el jugador mejor pagado del club muniqués, con un nuevo salario base de 25 millones de euros, según las informaciones publicadas. Desde entonces, sin embargo, ha sufrido lesiones y contratiempos de salud de forma recurrente.

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Una grave fractura de peroné acompañada de una luxación del tobillo en el Mundial de Clubes del verano de 2025 marcó el inicio de su trágico calvario, que continúa hasta hoy.