Conmoción para el Al-Ahly y el Raja: recomendación urgente de rechazar la propuesta de aumentar los clubes campeones de África

La Comisión de Competiciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) rechazó la propuesta egipcia de ampliar los cupos de clubes en la Liga de Campeones y la Copa de la Confederación.

La Federación Egipcia, liderada por Hani Abu Rida, había solicitado a la CAF una plaza extra para cada asociación tras los logros africanos en el Mundial 2026.

El Zamalek y el Pyramids jugarán la Liga de Campeones, mientras que el Al Ahly disputará la Copa de la Confederación.

Según el portal marroquí Al-Batola, la Comisión de Competiciones aconsejó a la CAF rechazar la iniciativa.

La fuente explicó: «La dirección de competiciones estudió la carta egipcia nada más recibirla, en la que se solicitaba conceder a cada federación una plaza adicional en ambos torneos en función de la clasificación aprobada, lo que permitiría a algunas federaciones aumentar su cuota a tres clubes en cada torneo de las fases preliminares».

Tras analizarlo, la Comisión de Competiciones emitió un memorándum al secretario general de la CAF, Samson Adamo, explicando sus reservas.

Adamo contactó con el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, para resolver el asunto antes de responder a Egipto.

El periodista egipcio Hani Hatout recordó en Facebook que la decisión final corresponde a la Mesa Ejecutiva de la CAF.

Por último, el Marruecos Fez y el Nahda Berkane jugarán la Liga de Campeones, y el Raja la Copa de la Confederación.