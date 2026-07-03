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Conmoción mundialista: el trío del Real Madrid cumple el deseo de Mourinho

World Cup
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
A. Guler
F. Valverde
Antonio Rüdiger
España

La segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid arrancará el 13 de julio con las pruebas médicas previas a la primera sesión de entrenamiento en Valdebebas.

Tras dos temporadas sin títulos, la pretemporada será clave para consolidar las ideas del técnico y preparar el curso siguiente.

Para ello necesita que sus jugadores clave regresen cuanto antes y empezar a trabajar con el núcleo del equipo.

En su segunda entrevista, concedida al pódcast «Beast Mode On», declaró: «Sinceramente, espero que los jugadores del Real Madrid pierdan en el Mundial para que se vayan de vacaciones y regresen a la pretemporada lo antes posible».

El diario «AS» destaca que su deseo ya se cumplió: el turco Arda Güler, el uruguayo Fede Valverde y el alemán Antonio Rüdiger quedaron eliminados y podrán sumarse a la pretemporada desde el inicio.

No obstante, la mayoría de los madridistas aún en Qatar sigue en liza: Jude Bellingham, Vinicius, Endrick, el trío francés Mbappé, Konaté y Tchouaméni, el español Cucurella, el marroquí Díaz, el portugués Bernardo Silva y el belga Courtois.

Su permanencia en el torneo retrasará su regreso a la pretemporada, pero todos han brillado en el Mundial, así que ahora Mourinho debe sacarles el mismo rendimiento en el Real Madrid.

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