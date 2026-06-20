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Lionel Scaloni Press ConferenceGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Conmoción entre los compañeros de Messi... Scaloni, en apuros antes del partido contra Austria

Argentina vs Austria
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G. Montiel
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¿Qué hará el entrenador?

La selección argentina, vigente campeona, afronta con un contratiempo su partido del lunes contra Austria, válido por la segunda jornada del Mundial 2026: el defensa Gonzalo Montiel se pierde el encuentro por lesión.

Según Foot Mercato, el jugador de 29 años sufre una distensión en los isquiotibiales que le impedirá jugar y complicará los planes del técnico Lionel Scaloni.

Podría reaparecer ante Jordania en la última jornada para ganar ritmo de cara a la fase eliminatoria.

No obstante, el cuerpo técnico y médico evalúa marginarlo también de ese encuentro para evitar recaídas que lo marginen de la etapa eliminatoria.

El cuerpo médico de la Albiceleste evaluará su evolución diaria y decidirá si juega ante Jordania.

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Montiel jugó en el debut de Argentina, pero sintió molestias en la rodilla en los últimos entrenamientos. Las pruebas confirmaron la lesión.

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