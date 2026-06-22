En solo tres días, un comentario fortuito en un programa matinal se convirtió en una crisis mediática transcontinental protagonizada por France Pierron, presentadora de «L'Équipe».

Tras describir el nacimiento del hijo del futbolista belga Jérémy Doku como «un momento repugnante en el que el padre no sirve para nada», la periodista desapareció de la pantalla. El canal se disculpó, los jugadores la criticaron y el público aguarda su destino.

El lunes, Pierron no se presentó a conducir «L'Équipe du Choc», tres días después de sus palabras sobre la paternidad del futbolista belga Jérémie Doku, que indignaron en Francia y fuera.

Su nombre desapareció de la parrilla televisiva y de la edición impresa del diario deportivo antes de que, a las 11:00, se confirmara su ausencia. El comentarista y exjugador Pierre Bobi la reemplazó sin mencionar la polémica.

Según Le Parisien, su futuro sigue incierto: ni la cadena ni la periodista han aclarado si su ausencia es temporal o una sanción.

La cadena ya había publicado un comunicado en redes, repetido al inicio del programa del lunes, donde se desvinculaba de unas palabras «ajenas a sus valores» y pedía disculpas al jugador y a su audiencia.

Las declaraciones que desencadenaron la polémica

La polémica surgió el viernes, cuando el programa debatió la decisión de Jérémy Doku de dejar la concentración de Bélgica para estar con su esposa, que daría a luz durante el Mundial.

Pieron afirmó: «Cuando tienes la oportunidad de jugar un Mundial, hay cientos de futbolistas que desearían estar en tu lugar, y tú lo dejas todo para asistir al nacimiento de tu hijo, un momento en el que el padre no sirve para nada… Es un papel de comparsa».

La polémica saltó a nivel mundial y varios jugadores mostraron su indignación.

La polémica traspasó fronteras: en Inglaterra, el delantero Oliver Watkins respaldó a Doku en una rueda de prensa y, criticando a la periodista, afirmó: «la familia es lo primero».