Conmoción en la UFC: el luchador Nascimento fallece mientras dormía a los 34 años

Una profunda tristeza se apoderó del mundo de las artes marciales mixtas tras el anuncio oficial de la organización UFC sobre el fallecimiento del luchador brasileño Alan Nascimento, a los 34 años, en una noticia impactante que provocó una ola de condolencias y pesar entre deportistas y aficionados de todo el mundo.

La organización señaló, en un comunicado oficial publicado a través de su página en la plataforma "X", que Nascimento fue hallado muerto esta mañana en su domicilio mientras dormía, sin que presentara ninguna señal de vida.

Las estimaciones iniciales apuntaron a que la muerte se debió probablemente a un infarto repentino, sin que existan otros indicios por el momento.

La organización confirmó que los equipos médicos acudieron al lugar en cuanto se notificó el suceso, e iniciaron intensamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque dichos esfuerzos resultaron infructuosos, por lo que se declaró su fallecimiento en el mismo sitio.

Nascimento había disputado una trayectoria profesional repleta de 29 combates en el peso gallo, en los que logró 22 victorias frente a solo 7 derrotas.

En cuanto a su paso por la UFC, participó en 6 combates, se coronó con la victoria en cuatro de ellos y perdió dos, antes de partir de forma repentina y conmovedora dejando una grata huella en la memoria de los amantes de este deporte.