Conmoción en España tras la decisión de De la Fuente sobre Pedri: ¿ha terminado la era del talento?

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En una decisión que generó mucha polémica y sorpresa en España, Pedri fue excluido nuevamente del once titular de la selección española en su partido contra Inglaterra. Así, el entrenador Luis de la Fuente continúa ignorando a uno de los talentos más importantes del Barcelona, lo que ha desatado un amplio debate sobre el verdadero lugar del jugador dentro de la selección. ¿Habrá perdido para siempre la confianza de su técnico?

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Y la ausencia de Pedri en el once titular no pasó desapercibida, sino que llamó la atención especialmente de los analistas Axel Torres y Javier Herráez, quienes analizaron su situación en el célebre programa radiofónico "Carrusel Canalla" de la Cadena SER, en un acalorado debate sobre las razones de esta reiterada exclusión.

Axel Torres expresó su gran sorpresa por ver al jugador de las Islas Canarias en el banquillo, dado su talento y su categoría, y afirmó: "Es absolutamente sorprendente que Pedri sea suplente, teniendo en cuenta la magnitud del jugador. Es llamativo que un jugador de esta calidad y nivel, y con un papel tan importante en un equipo como el Barcelona, no sea titular, y es comprensible que se generen estos debates al respecto".

Torres añadió que la selección nacional echó en falta precisamente algunas de las cualidades que posee Pedri, explicando: "Al equipo le ha faltado hoy la capacidad de construir el juego desde atrás bajo presión, y parece que Pedri era el jugador más capaz de recibir el balón y superar la presión".

El analista también explicó cómo entiende el reparto de posiciones que hace el entrenador en el centro del campo, y por qué Pedri no desempeña un papel destacado, afirmando: "El entrenador considera que la posición de Pedri es la de Fabián. Y si Rodri no está disponible, pondrá a Zubimendi, y en la zona ofensiva ve a Olmo, Fermín y Merino".

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A pesar de su crítica a la decisión del entrenador, Torres también quiso poner de relieve el trabajo de De la Fuente, señalando que sus decisiones hasta ahora han resultado acertadas, afirmando: "No hay mucho que criticarle al entrenador hasta el momento. Está claro que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con una decisión concreta, pero todas sus decisiones han demostrado ser acertadas".

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Por su parte, Javier Herráez ofreció un punto de vista algo diferente sobre el rendimiento del jugador, señalando que su nivel con la selección española no ha sido el mismo que su rendimiento habitual con el Barcelona, afirmando: "Pedri es el único jugador de la selección española que rinde por debajo de su nivel con su club. No lo veo en su mejor momento, pero hoy esperaba que fuera titular para poder tener una mayor posesión del balón".

Esta opinión abre la puerta a una gran pregunta: ¿el problema está en el propio Pedri, o en la forma en que se le utiliza dentro de la selección? El jugador que es considerado el cerebro del Barcelona, y que dirige el centro del campo con total confianza, parece a veces perdido con la camiseta de la selección, algo que inquieta a la afición de España de cara a los próximos compromisos.

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Y entre la opinión de Torres, que considera que Pedri es tratado injustamente, y la de Herráez, que considera que no ha ofrecido su verdadero nivel, De la Fuente sigue siendo quien tiene la última palabra, y quien asume la responsabilidad de dejar al astro del Barcelona fuera del once titular.