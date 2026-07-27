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Conmoción en el Wydad: fallece un exjugador del equipo a los 38 años

Kalilou Mohamed Traoré
Wydad Casablanca vs Union Touarga Sport
Wydad Casablanca
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Hassania Agadir
Sochaux
Mali
Marruecos
Francia

Una noticia triste

El Wydad Athletic Club marroquí y su afición recibieron un golpe doloroso tras la muerte del exinternacional maliense Kalilou Traoré, antiguo jugador del equipo, a los 38 años, a causa de un trágico accidente de tráfico.

El club francés Sochaux anunció el fallecimiento de su exjugador y expresó su profunda tristeza por la partida de Traoré, quien vistió la camiseta del equipo durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014, antes de transmitir su más sentido pésame a los miembros de su familia y a sus allegados.

Traoré disputó 11 partidos en la competición de la liga francesa con la camiseta del Sochaux, antes de decidir poner fin a su carrera profesional de forma prematura en 2014, cuando tenía 26 años.

La trayectoria del jugador maliense conoció varias experiencias en distintos clubes, ya que defendió los colores del Real Bamako en su país, del Wydad Athletic Club y del Hassania Agadir en Marruecos, además del Istra croata y el Odense danés, antes de retirarse del fútbol a una edad temprana.

A nivel internacional, Traoré vistió la camiseta de la selección de Malí en 17 partidos y logró contribuir a un hito importante con su país, tras formar parte de la lista de la selección que consiguió la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2013.

La tristeza se apoderó de los clubes a los que estuvo vinculado el jugador durante su carrera, ante esta repentina partida.

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